Dirigente de Morena denunciará colocación de GPS en su vehículo

Guanajuato.- La dirigente de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, levantará una denuncia contra quien resulte responsable de colocar en su automóvil un GPS, que recientemente descubrió.

El auto es un Aveo modelo 2012, el cual le fue entregado a inicios de 2016 por el propio partido.

Alcaraz Hernández recordó que siempre que tenía alguna falla con este vehículo, se le indicaba que lo llevara a un mismo taller.

Sin embargo, en la última falla que recientemente presentó, ella lo llevó a otro, donde descubrieron el rastreador, que a decir de los responsables del taller donde lo encontraron, al parecer tenía dos años ahí.

Ayer trajimos el carro por problemas con la alarma y otras fallas eléctricas, al empezar a desarmarlo para dar con la falla, encontraron que había un GPS. Cuando se me entregó el carro nunca se me informó que lo tenía, al no hacerlo, se está haciendo una clara violación a la libertad, a la intimidad, la privacidad”, expresó.