Dirigente del PAN en Celaya debe exigirse a sí mismo.- Bárbara Varela

Celaya.- La regidora de Morena en Celaya, Barbara Varela Rosales, comentó que el dirigente del PAN, Rainier Hernández Ruiz, en lugar de exigir respuestas por conductas omisas a los tres niveles de gobierno, debe exigirse a sí mismo.

El panista acusó que desde la oposición en el Ayuntamiento falta generosidad para sumarse a trabajar por el municipio y responsabilizó al Gobierno Federal por la falta de resultados en seguridad.

Externó que si hoy le exigen a sus gobernantes pues es claro que hay un mal papel del partido detrás.

También comentó que dejando de lado los colores y sabiendo que la situación afecta como ciudadanos a todos, hay que asumir el discurso completo.

Es decir, la ciudadanía sí levanta la voz para hacer sentir hartazgo pero también tiene sus señalamientos bien definidos. Vemos una actuación fuerte del gobierno federal y del ejército, ha habido detenciones clave, y la gente percibe quien sí está trabajando y quien no, no podemos creer que la ciudadanía es tonta, la gente sabe quien actúa hasta donde la ley le permite y quien simula no sólo hasta donde la ley le permite, sino que tuercen las leyes para poder seguir siendo omisos. Entonces basta de simulación y de pensar que la gente no sabe, que no se da cuenta, eso además de soberbio es un suicidio político”, finalizó.