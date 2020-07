Discusión entre vecinos termina a balazos y con el asesinato de una pareja

Celaya, Guanajuato.- Lo que comenzó como una discusión entre vecinos terminó con el asesinato de una pareja, luego de que uno de los involucrados sacara un arma de entre su ropa y les disparara ante la mirada de su hija.

De acuerdo con fuentes policíacas, el hecho ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando las líneas de emergencias recibieron varias llamadas en las que se informó sobre disparos en una vivienda de la privada La Toscana, ubicada en la colonia El Cantar en Celaya.

Cuando policías llegaron vieron que en la vivienda que estaba una pareja con heridas de bala, así como una menor ilesa, pero con crisis nerviosa, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja.

Pese a la pronta respuesta de paramédicos cuando las víctimas fueron revisadas ya no contaban con vida, por lo que estabilizaron a la adolescente, mientras que los oficiales se encargaron de acordonar la zona y dar aviso al Ministerio Público.

De acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones, cerca de los cuerpos se encontraron diversos casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados para ser materia de estudio por parte de las agencias especializadas.

Fueron vecinos del lugar quienes afirmaron que las víctimas eran esposos, además de que la menor se trataba de la hija y presenció los hechos.

Relataron que minutos antes de los disparos llegó otro vecino y tocó a la puerta de manera agresiva. Cuando el hombre salió comenzaron a discutir y a los pocos segundos salió su esposa para intentar tranquilizarlos.

Sin embargo, en ese momento el responsable sacó un arma de entre sus ropas y les disparó en repetidas ocasiones, para después abordar su auto que estaba estacionado y huyó con rumbo desconocido.

Debido al miedo por alguna represalia, los testigos no quisieron brindar mayores características del asesino, aunque sí confirmaron que era alguien que vivía en la misma privada desde hace algún tiempo.

No sé cómo se llamaba, pero sí era vecino. Llegó a la casa de los señores, les tocó y luego empezaron a gritar, no se si ya no aguantó la pelea verbal porque a los pocos minutos se escucharon los balazos y se fue. Su hija fue a la que le tocó ver todo, pobrecita” relató un testigo.