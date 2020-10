Disparos y una explosión deja un muerto y una vivienda incendiada, en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Estruendos de balas y de una explosión alertaron a los habitantes de la colonia Las Insurgentes luego de que se registrara dos ataques casi de manera simultánea y a una cuadra de diferencia que quedaron una casa en llamas y un hombre asesinado en un taller mecánico.

Se escuchó muy feo, fueron más de 20 balazos, no pasó mucho rato cuando luego se escuchó como una explosión, ay no, la verdad hasta me comí un pan para el susto”, comentó una vecina.