Dividen Feria del Alfeñique

León. Guanajuato.- Del 23 de octubre al 2 de noviembre, con estrictos protocolos sanitarios se llevará a cabo la Feria del Alfeñique en la Plaza Fundadores y en el Arco de la Calzada.

Fabricio Ibarra Rocha, director de Consumo y Comercio, precisó que son 109 comerciantes los que serán distribuidos en ambos puntos con el fin de reactivar la economía local y mantener la sana distancia para evitar contagios de Covid-19.

En coordinación con las autoridades municipales y estatales de salud, buscamos que sea una feria tranquila y con filtros, con sana distancia y con todas las medidas donde los comerciantes cuenten con los controles adecuados para poder recibir a los visitantes.

“Estamos analizando la instalación de los comerciantes en el Arco de la Calzada, que es la opción más viable para que se pueda mantener una distancia adecuada y poder apoyar a los comerciantes", afirmó.

El funcionario detalló que se ubicarán 50 puestos en la Plaza Fundadores y 59 en el Arco de la Calzada, por lo que solicitó el apoyo de los leoneses para poder hacer este evento tradicional y reactivar la economía local.

Destacó que debido a la pandemia de coronavirus, esta Feria del Alfeñique será muy distinta a la de años anteriores ya que se instalarán accesos de entrada y salida para controlar la cantidad de personas, reconoció que será algo complicado pero no imposible.

"No nos podemos relajar y permitir que haya más contagios. En caso de presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria pedirles que no asistan; se instalarán accesos en donde se tomará la temperatura, se aplicará gel antibacterial y si no portan cubrebocas no se permitirá la entrada.

“De ser posible evitar llevar niños, es algo que no podemos prohibir pero si traen su protección adecuada se permitirá su acceso", sostuvo.