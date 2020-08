Divorciarse durante la pandemia lleva sólo 5 minutos

Divorcio en cinco pasos: 1. Un abogado presenta la demanda de divorcio.

2. Solicita fecha de la ofícialía de partes.

3. Vía correo electrónico les notifican a su buzón electrónico (gratuito para todos los abogados) la fecha.

4. Los esposos y el juez se conectan desde cualquier plataforma digital, incluidos teléfonos.

5. En unos minutos ya están divorciados.

Guanajuato.- Una pareja guanajuatense quería terminar su matrimonio lo más pronto posible, ya no había ninguna posibilidad de reconciliación, pero nunca imaginaron que divorciarse les llevaría sólo cinco minutos y que lo podrían hacer desde su teléfono celular, en la comodidad de su casa.

La audiencia les llevó menos del tiempo que les tomaría realizar una llamada a un amigo o familiar para informarles que ya están divorciados.

Es la nueva normalidad y el futuro de los divorcios. Todos, incluso cuando el semáforo verde de la pandemia del COVID-19 esté activo, serán breves y de forma virtual, todos podrán conectarse desde su celular y ante un Juez de lo familiar dar por terminado su matrimonio, confirmó el Poder Judicial del Estado.

Fernando Rojas, abogado de Alicia “N” de 27 años, dijo a AM que el trámite es sencillo y rápido en Celaya.

Ella (Alicia) ya no aguantaba la situación, fue víctima de violencia psicológica, ella se ponía muy mal al ver a su esposo y ya no quería estar cerca, era una relación muy tóxica, era muy celoso, ella se fue y quería terminar con todo esto (matrimonio).

“Se presentó la demanda, nos dieron fecha de audiencia en una semana y mandaron una liga para conectarte, nos conectamos desde mi celular, vimos dos pantallas, la del juez y la del ahora exesposo y en siete minutos ya estaba divorciada, colgamos y (Alicia) se puso a llorar de alegría porque no tuvo que estar ahí dónde estaba él físicamente, lo bueno que ya no lo tendrá que ver nunca porque no tienen hijos en común”, dijo Rojas.

El 28 de julio, el Poder Judicial del Estado informó del primer juicio virtual donde una pareja se divorció en 12 minutos.

Agilizan separaciones con divorcios virtuales

De acuerdo con cifras del Poder Judicial del Estado, 25 días después de concretarse el 28 de julio el primer caso de divorcio, 173 parejas han disuelto su matrimonio de forma virtual, la mayoría desde su teléfono celular y en menos casos desde su computadora.

Las próximas semanas la cifra cerrará con más de 500 divorcios virtuales porque ya hay 355 parejas esperando fechas de audiencia.

León es el municipio donde más casos se registraron con 84, seguidos de la capital del Estado con 29, Celaya con 23, San José Iturbide tuvo ocho separaciones legales, San Francisco del Rincón siete e Irapuato lleva seis casos.

El procedimiento es sencillo, incluso gratuito si se recurre a un defensor de oficio que puede hacer los trámites.

Sólo se presenta la demanda en Juzgados Civiles de Partido especializados en materia Familiar. Los abogados solicitan fecha de audiencia en la oficialía de partes.

Las autoridades judiciales les notifican a su buzón electrónico la fecha de audiencia y les envían datos de usuario y contraseña para poder entrar a una plataforma digital de Telmex en donde se conectan desde sus teléfonos con el juez.

El juez lee el expediente, les pregunta si están de acuerdo y listo, ya están divorciados, el récord de una audiencia es de cinco minutos, pero las diligencias no van más allá de los 15 minutos.

Camino tormentoso

Hace más de 10 años, la falta de amor no era motivo suficiente para solicitar un divorcio, debían existir otro tipo de causales y ser comprobados para que el juez declarara la disolución del matrimonio.

El abogado Julio César Ledezma Gutiérrez explicó que antes las parejas pasaban hasta dos años esperando el fallo del juez, que no siempre era favorable.

Uno de los requisitos que exigía el Código Civil del Estado de Guanajuato eran las citas de avenencia. En la década del 2000, se exigían dos citas, en las que el juez tenía una breve plática con las personas que solicitaban el divorcio para tratar de convencerlas de que no se separaran.

Considerando que el matrimonio es la base de la sociedad. Tiempo después esto se reformó y pasaron de ser de dos citas a sólo una. Posteriormente ya no se les daban las citas de avenencia, las personas sólo acudían a ratificar la solicitud que habían presentado”, explicó Ledezma Gutiérrez.

El divorcio necesario se daba cuando una de las partes no quería acceder al divorcio voluntario, se tenía que demostrar ante el juez la necesidad de la disolución del vínculo matrimonial mediante una de las 19 causales que manejaba el artículo 323 del Código Civil.

Entre ellas, que una de las partes fuera infértil, abandono de hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada, o por más de dos años, injurias graves como el maltrato dentro del hogar, adulterio.

“Sin embargo, estas probanzas eran muy complicadas, porque si la contraparte quería dificultar el proceso, simplemente negaba los hechos. Tú acusabas a tu pareja de haberte sido infiel, y bastaba que la pareja lo negara para que no se les diera el divorcio porque la forma de acreditación era muy complicada”.

En el caso del adulterio, tenían que comprobar que la pareja fuera encontrada teniendo relaciones con alguien más, en el acto y además tenía que ser descubierto en el hogar conyugal y mediante testigos y con escándalo.

Con estas condicionantes no era posible obtener el divorcio.

El proceso de antes era de uno a dos años, con el riesgo de que el fallo no fuera la disolución del matrimonio.

Causales que no eran suficientes

Anteriormente, dentro de los requisitos que permitían aprobar un divorcio no existía la falta de afecto marital, que era una de las principales causas por las que las personas solicitaban el divorcio.

Aunque una persona ya no amara a su pareja, tenía que estar con ella mientras que no incurriera en alguna de las otras causales.

Aumque no en todos los casos. Maxi Ponce estuvo casada ocho años, pero hace dos terminó su relación sentimental con su ahora expareja y contó que el proceso, al que muchos le temen, salió barato y se hizo en corto tiempo, en dos días... pero no en cinco minutos como ahora.

Su exesposo solo le pidió el acta de matrimonio y la llevó con un abogado, que le cobró 5 mil pesos por realizar todo el trámite.

Me citó mi ex con su abogado en su despacho, como dos días después de que me pidió el acta. Solo acordamos algunas cosas para el bienestar de nuestro hijo, como la pensión alimenticia, su educación y las convivencias “, platicó Maxi.

Luego de firmar un acuerdo con el abogado, a la semana le llamaron para darle fecha para presentarse ante un juez familiar.

Fue bastante rápido, me citaron a las 10 de la mañana en los juzgados y entramos con la juez que nos leyó los acuerdos, firmamos y ahí quedó disuelto el vínculo matrimonial. Duramos como 15 minutos con la juez”, añadió Maxi.

El Poder Judicial del Estado conservará los divorcios virtuales aún y cuando termine la pandemia del Covid-19.

El dato

Algunas de los 19 causales que establece el Código Civil para el Estado de Guanajuato

Adulterio de uno de los cónyuges

Que durante el matrimonio nazca un hijo de alguno de los cónyuges, que haya sido procreado antes de la celebración de aquél y que así sea declarado judicialmente

La propuesta del marido para prostituir a su mujer

La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito

La separación del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada

La declaración de ausencia legalmente hecha o la de la presunción de muerte

Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes

La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyuges, o de éstos con respecto a los hijos.

AM