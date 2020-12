Doctores piden a ‘fieras’ a cuidarse en final para evitar contagios de Covid-19

León.- Son aficionados desde la infancia y desean que llegue “la octava” para el Club León, pero también son médicos que desde hace nueve meses han batallado contra la pandemia del coronavirus.

Por eso llamaron a las demás “fieras” a cuidarse al ver los partidos de la gran final y en caso de que se concrete el campeonato del equipo local el próximo domingo.

¿Para qué exponer a que después de una gran felicidad del triunfo del León, del campeonato, después tengamos una gran tristeza por la enfermedad, o peor, por la pérdida de un familiar?”, señaló José Ángel Cordova Villalobos, ex secretario de Salud de México.

Debajo de las batas y trajes tyvek han llegado a portar “la verde” durante estos nueve meses; también han pasado meses y hasta años sin poder ver en vivo al equipo de sus amores, pero hoy piden paciencia a todos.

En el Hospital Comunitario de Las Joyas, uno de los primeros en recibir pacientes de Covid-19 y que actualmente atiende a más de una decena de infectados, trabaja la ginecóloga Alejandra Yépez Medina.

"Mi abuelito era aficionado al León y toda la vida seguí sus pasos”, narró enfundada en su playera verde firmada por jugadores del Club León.

Pese a mantener las precauciones por su trabajo en el que ya ha atendido a pacientes de Covid, la ginecóloga ya vivió en carne propia la enfermedad y salió avante.

Por eso, al ver las imágenes del grupo de personas que se aglomeró afuera del Estadio León el pasado 5 de diciembre, pasó un trago amargo.

El personal de los hospitales no es ajeno a esa pasión por el equipo verde. La cirujana Marí Tere Fernández recuerda aquellos domingos a mediodía junto a su papá en las gradas de la puerta 5.

La alegría de la gente, ver la afición que hay de la gente se me hace lo más padre. Vivo cerca del estadio y se escuchaba cómo vibraban los vidrios cuando metían un gol”.

Pero también los médicos comparten la frustración de no poder apoyar a su equipo del modo que solían hacerlo, como María Fernanda Zamora, jefa de Calidad y Enseñanza del Hospital Comunitario de Las Joyas.

Ella había adquirido su fierabono para el torneo Clausura 2020, estuvo presente en aquel León contra Necaxa, el último partido con público en “El Glorioso”.

La tradición familiar también llevó a esta afición al jefe de Enfermería, Juan José Quiroz Vega, quien día a día ve el trabajo del personal con los enfermos graves de Covid-19, y por ello le es difícil ver las aglomeraciones que se han dado recientemente en el Estadio León.

Para Judith Hernández, auxiliar de Recursos Humanos, el apoyo ha cambiado de formas, “claro que se puede apoyar aun en esto, podemos verlo desde casa, todos los partidos se transmiten”.

El ex secretario de Salud y actual asesor del Gobierno estatal sobre la pandemia, José Angel Córdova, ha seguido a “la Fiera” desde los días en que jugaba en La Martinica, por eso sabe de lo inusual de la actual situación.

Ni cuando fue la influenza, cuando fue la influenza que a mí me tocó enfrentar, pues en realidad nada más fueron dos o tres jornadas que no entró el público, porque afortunadamente tuvimos un medicamento para controlar la enfermedad, ahora no ha sido la situación y la gente está desesperada”, dijo el médico leonés.