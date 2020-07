Don Roberto Suárez Nieto, 90 años de vida en plenitud

Celaya.- Don Roberto Suárez Nieto, vivió 90 años plenos en los que dejó una profunda huella en su familia, amigos e infinidad de profesionistas, políticos y empresarios a los que hereda su liderazgo, trabajo, inteligencia, sagacidad, sencillez, amabilidad, congruencia y sentido de la responsabilidad y de justicia.

Don Roberto, quien fuera presidente municipal de Celaya y fundador de AM, falleció solo 28 días después que su amada esposa, la señora Lupita Díaz Córdoba.

Roberto Suárez Nieto, mi primo y mi amigo, cumplió su misión en este mundo, como todo ser humano tuvo limitaciones, pero Dios lo adornó de enormes virtudes. Con su esposa Lupita, estuvieron siempre en armonía, puedo pensar que no soportó la pena de su muerte, me dijo, estoy destrozado”, contó el Cardenal Alberto Suárez Inda.

Sus padres fueron José Suárez Irigoyen y Luz Nieto Piña. Nacido el 23 de abril de 1930, se destacó en la política guanajuatense y como empresario.

Cursó sus primeros estudios en la escuela Ramón García Garibay, luego realizó estudios de contabilidad y más tarde vivió, estudió y trabajó en Canadá.

A su regreso se incorporó a trabajar en el negocio familiar, El Cerrojo y más tarde se casó con quien fuera su compañera por cerca de 64 años, Lupita Díaz Córdoba Morín, hija de Adrián Díaz Córdoba y Lupita Morín.

También dio clases de inglés en la preparatoria de la ciudad durante un año, algo que tuvo que dejar por el intenso trabajo que tenía.

Fue ahí cuando contribuyó con la expansión de las tiendas Díaz Córdoba, propiedad de su suegro. En ellas tomó la dirección cuando tenían cuatro sucursales, en León, Irapuato, Celaya y Querétaro y consiguió tener 33 tiendas en el país.

Además de ser alcalde de su ciudad natal, Suárez Nieto fue regidor, senador de la República, diputado federal, diputado local y secretario de gobierno de Guanajuato en la época de Carlos Medina Plascencia.

En 1978, junto a don Ernesto y Adolfo Gómez Hernández , con quien compartió una entrañable amistad, fundó el periódico AM, primero en León y el 4 de noviembre de ese mismo año en Celaya.

Llegó a ser alcalde de Celaya de 1967 a 1969 y marcó la diferencia porque desde un inicio renunció a su sueldo, el que fue entregado para obras de beneficencia.

Fiel a sus principios, enemigo de la corrupción, entendió la política como un servicio a la comunidad. Pocos meses antes, me dijo, no me canso de dar gracias a Dios por todo lo que me concedió vivir”, recordó ayer el Cardenal Alberto Suárez Inda.