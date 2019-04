Dona sangre y ayuda a Ana María

León.- La señora Ana María González Parra necesita donadores de sangre, ya que padece de anemia y requiere transfusión de plaquetas varias veces al año.

Ana María tiene 59 años y sufre“anemia aplásica”, un padecimiento el cual le genera sensación de debilidad y que la mayor parte de su día hace que se le dificulte realizar actividades fáciles como caminar.

Me diagnosticaron la anemia en julio del año pasado, yo trabajaba en aseo allá en La Roncha pero ahora ya no puedo trabajar”, compartió.

A causa de la enfermedad, inclusive Ana María ya no puede trabajar, ya que cualquier golpe es un riesgo para su salud. Además, en caso de no ser tratada adecuadamente su padecimiento puede evolucionar en leucemia.

Para sobrellevar su condición, la mujer requiere transfusiones de sangre y plaquetas varias veces al año.

Las transfusiones me las dan cuando ya me siento muy débil y son para ayudarme a recuperar mis energías, afortunadamente ahorita no tengo riesgo de leucemia, pero sí necesito donadores”, comentó Ana María.