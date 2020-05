'Duele ver sin gente' a San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende vive una catástrofe provocada por la crisis económica originada por la pandemia.

Hoteles y restaurantes cerrados; mercados, iglesias, templos, museos, galerías, nada hay abierto.

Es viernes y no lo parece. No hay turismo extranjero ni nacional y hace más de dos meses no se hacen bodas ni otras celebraciones que iluminaban la ciudad.

Un cartel fosforescente con letras negras colgado de una entrada del mercado Ignacio Ramírez, resume la situación de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, “Epidemias y pandemias, me están dejando en la anemia”.

El alcalde Luis Alberto Villarreal García califica la situación en una palabra: “‘catastrófica”.

Desde el 17 de marzo están cerrados centros nocturnos, bares, discotecas, gimnasios, espacios públicos y eventos culturales, toda la hotelería, restaurantes y cafés que han tenido que ir cerrando.

Lo que estamos viviendo es algo insólito que nadie nos imaginamos. Una ciudad que venía con un alto crecimiento de visitantes, gran demanda turística, de pronto verla vacía, sin gente, por supuesto que duele”, afirmó Villarreal.

Futuro incierto

De enero a junio de 2019, la Secretaría de Turismo de Guanajuato reporta que San Miguel de Allende recibió 267 mil 242 turistas que ocuparon más de 182 mil cuartos de hotel.

Pero en 2020, la Semana Santa, una de las mejores temporadas de turismo, “fue terrible, desastrosa... nunca pudimos imaginar que San Miguel tuviera en sus escenarios públicos religiosos una situación como la que se vivió”, afirmó Jorge Olalde, presidente de la Asociación de Hoteles de San Miguel de Allende.

Las pérdidas económicas apenas sacamos todos los números, pero prácticamente estuvo desolado.

Precisó que hay muchos locales vacíos y ahora están en renta tras el cierre de negocios como las galerías de arte.

La ciudad cuenta con 135 hoteles de los cuales permanece cerrado el 90 por ciento, “los otros están abiertos pero sin ocupación… no sabemos cuántos van a terminar generando su reactivación.

Los hoteles suman un total de 2 mil 800 Habitaciones, pero junto a las plataformas digitales de hospedaje, se suman otras casi 2 mil 500 habitaciones, todos han sido afectados al no poder generar reservaciones.

En los hoteles formalmente establecidos laboran cerca de cuatro mil empleados, casi la mitad de ellos han sido despedidos, se les redujeron jornada o vieron disminuido su salario.

Fondos Guanajuato no llegan

Y los préstamos a bajas tasas de interés ofrecido por el Gobierno estatal a través de Fondos Guanajuato, no los han visto los hoteleros de San Miguel.

Hay rezago en la respuesta, dijo el Presidente de los Hoteleros. Por lo menos veinte hoteles han buscado esta opción para su subsistencia, pero ninguno ha recibido la ayuda.

Hasta julio, nueva realidad

Si hacemos bien la tarea, más temprano que tarde podremos regresar y nos vamos a poner de pie”, asegura el alcalde Luis Alberto Villarreal.

“Guardianes de la sana distancia”, sanitización de espacios públicos y otros lugares concurridos están entre las medidas que se aplican en la ciudad.

“Me siento muy orgulloso de los sanmiguelense, han sido muy responsables, receptivos”, dijo.

Villarreal considera activar de manera parcial el sector turístico a partir del 1 de junio, de manera escalonada.

Algunos establecimientos, sobre todo restaurantes, van a empezar a abrir gradualmente a partir de la próxima semana, indicó Jorge Olalde.

Haremos un programa importante de reactivación económica, pero eso será en el último cuatrimestre del año, hacerlo o pensarlo antes es un riesgo”, señaló Villarreal García.

El plan es “empezar a abrir en una realidad distinta. No se podrán abrir al cien por ciento las habitaciones, no se podrán usar las áreas comunes, podrás pedir antes el certificado de libre de Covid”.

Una fecha tentativa para despegar la recuperación de San Miguel, son las fiestas patrias, siempre y cuando esté resuelto el problema sanitario.

HLL