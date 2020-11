Durante Expo Agroalimentaria la ocupación hotelera fue del 50%

Irapuato.- La ocupación hotelera durante los días de realización de la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2020 fue de cerca del 50%, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, Raúl González Araujo.

El magno evento se realizó del 10 al 13 de noviembre en este municipio, donde se ponderaron las actividades virtuales ante la pandemia del Covid-19, por lo que menos personas reservaron una habitación de hotel.

Tuvimos una ocupación promedio de cerca del 50%, nada que ver con años pasados que no había ni un solo cuarto desocupado, estuvo baja la ocupación”, dijo.

Señaló que al estar el Semáforo de Reactivación Económica en color naranja, no pudieron ofertar paquetes turísticos y algunas actividades, aunque los asistentes pudieron disfrutar de algunos restaurantes y lugares de recreación durante los días del evento.

Fue una semana complicada, no hubo mucho para donde hacerse, más que actividades turísticas yo creo que fueron a restaurantes y lugares de entretenimiento donde tuvieron que cerrar temprano”, indicó.

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato indicó que aún es tiempo de salvar las festividades decembrinas, siempre y cuando los ciudadanos tomen conciencia sobre la gravedad de la pandemia y mantengan las medidas sanitarias.

Enfatizó que el semáforo de reactivación no indica que ya se puede salir a divertirse, por lo que los irapuatenses deben entender que esta medida es únicamente para la reactivación económica de la ciudad.

Si la población sigue sin entender, finalmente vamos a pasar una navidad complicada, a distancia, no en familia, encerrados, por no tener los cuidados necesarios; en cambio, si logramos concientizar realmente a la sociedad en ese tema, que no son tiempos de fiesta, vamos a poder salvar la navidad, a muchos sectores económicos, salvar muchos empleos”, puntualizó.