Durante la pandemia en Guanajuato han nacido 58 mil 274 bebés

León, Guanajuato.- Ángel Sebastián cumplirá este 10 de noviembre apenas un mes de nacido, uno de los miles de infantes que han llegado durante la actual contingencia sanitaria por Coronavirus, mismos que han tenido que estar en estricto aislamiento por la alta vulnerabilidad, además de los temores de los padres por la salud de sus pequeños.

Ya estaba embarazada cuando comenzó la pandemia, la verdad si me asusté mucho, me dieron incapacidad en el trabajo mucho antes de lo que me tocaba, estuve encerrada más de cinco meses. Este es mi tercer embarazo, y con el que más he tenido cuidados”, comentó Ana Lucía Ortiz, madre de Ángel.