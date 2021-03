ELECCIÓN 2021: Renuncia consejero del INE, “porque no apoya democracia”

Irapuato, Guanajuato.- Al considerar que es un organismo que no apoya la democracia y de cara a la Elección 2021 Gustavo Ponce Sandoval decidió renunciar a su cargo de consejero suplente ante la 15 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Irapuato.

Este jueves, acudió a las oficinas del INE a presentar su renuncia a la fórmula 4 en la que era suplente, pues aseguró que se le está negando el derecho a ser consejero propietario.

Se mostró inconforme ante el nombramiento de René Palomares Mendivil como consejero propietario de la fórmula 4, pues aseguró que esta persona ha apoyado al PAN en diversos procesos electorales desde 1994.

No quiero seguir participando en este organismo, finalmente es un organismo que considero corrupto, que no va a contribuir a la legalidad, a la certeza, a la transparencia, debido que en mi caso, la persona que nombran (consejero propietario), es una persona totalmente cuestionada en diversas elecciones anteriores”, dijo.

Ponce Sandoval había interpuesto un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, el cual le fue negado, por lo que no le quedó más que presentar su renuncia con carácter irrevocable.

Aseguró que se siente ofendido y discriminado, pues se le señaló como una persona que no cumple con la pluralidad cultural de su entidad, ni con el requisito de participación comunitaria y ciudadana, que no tiene prestigio público y profesional, sumado a que le dijeron que no tiene conocimiento de la materia electoral, sin explicarle en base a qué lo señalaban de esa forma.

Aquí todos somos iguales, no hay personas con mayor capacidad que otra si tu cumples con el perfil que se te está requiriendo (...) y no solo soy yo, somos 22 consejeros en el Estado de Guanajuato a quienes nos mantienen en una suplencia, y llegan y designan de manera directa a los nuevos consejeros”, refirió.

Asimismo, Ponce Sandoval dijo que continuará trabajando en favor de la ciudadanía irapuatense, desde otra trinchera, pues no quiere formar parte de un organismo que no le da voz a personas interesadas en vigilar el proceso electoral.

