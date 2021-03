ELECCIONES 2021: Hacen ‘oídos sordos’ a llamado de unidad en Morena

Irapuato.- A pesar de que hace más de una semana, Aarón Cabañas Marcial, precandidato a la diputación local por el Distrito XI por Morena, hizo un llamado para que los precandidatos del partido se unan a apoyar a quien quede seleccionado, nadie más se ha agregado al convenio.

El llamado fue realizado el pasado 23 de febrero por Aarón Cabañas Marcial, Luis Aguilar y de la Rosa, Ricardo Maldonado Vázquez y Manuel Joel Hernández Zepeda, que son los únicos que se han unido.

Aarón Cabañas Marcial, comentó que el pronunciamiento fue para que se unan en dos sentidos; el primero en apoyar a quien quede electo como candidato, puesto que existen muchos aspirantes y el segundo en aceptar a quien sea el elegido por el partido.

Hasta este momento, no ha habido alguna otra persona con aspiraciones que se pronuncie al respecto, es respetable, pero si no hay pronunciamientos no hay compromiso. Es muy complicado que quien quede electo llegue a exigir lo mismo cuando en su momento tuvo la oportunidad de comprometerse a estas propuestas”, refirió.

Explicó que buscan que el proyecto se logre, porque se vería mal que cualquier persona que no sea electa se ‘baje’ del partido por el simple hecho de no haber sido elegido como candidato.

Independientemente de que yo aspire y es muy legítima mi aspiración, pues si no me toca me baje, ahí ya no estoy en el proyecto de la cuarta transformación, eso ya sería un proyecto personal”, señaló.