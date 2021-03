Celaya.- Javier Contreras Ramírez declinó ser candidato del PRI a la alcaldía de Celaya argumentando que el Comité Estatal no aceptó su planilla y quería imponerle perfiles.

En este momento no me aprueba mi planilla el Comité Directivo Estatal, no pasa el filtro de mi propuesta y en este momento las cosas están en el que la decisión es que no me aprueban mi planilla, no voy a contender”, aseguró Contreras en rueda de prensa.

El ex legislador estatal aseguró que presentó su planilla desde el miércoles pasado y no se la aprobaron ya que desde el Comité Directivo Estatal buscaron imponerle perfiles, situación que no permitiría.

El Comité Directo Estatal seguramente tiene algunos compromisos muy respetables (...), seré siempre respetuoso, no tengo nada qué hablar de nadie, quiero a mi partido, pero mi proyecto es muy claro y si estoy en la lucha, en el trabajo, estoy midiendo perfectamente bien quién va conmigo, quién me acompaña y si no me aprueban mi planilla no voy”, afirmó.

De igual forma, señaló que no permitiría incluirse en la planilla.

Yo no voy en la planilla, eso es claro, yo no juego a perder, juego a ganar, yo no figuro en la planilla ni figuraré en la planilla”.

Finalmente, afirmó que a pesar de declinar a la candidatura, apoyará a los candidatos priistas.

Acompañaré a mi partido, seguiré siendo priista, acompañaré a mis compañeros que se quedan en sus candidaturas, los que decidan quedarse y luchar y voy con todo a apoyarlos, pero desafortunadamente hoy termina mi candidatura”, señaló.

