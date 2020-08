EN IRAPUATO NO SE RELAJARÁN MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA CORONAVIRUS

Irapuato, Gto. 06 de agosto de 2020.- En Irapuato las medidas sanitarias no se

relajarán ante el cambio del Semáforo Estatal de Reactivación Económica de

rojo a naranja. Las deportivas, cines, Teatro, Museo y eventos culturales,

permanecerán cerrados.



Así se determinó en sesión del Consejo Ciudadano de Reactivación Económica

del Municipio y tras una reunión del presidente municipal, Ricardo Ortiz

Gutiérrez, con integrantes del Gobierno del Estado.



En el caso de sectores como gimnasios, albercas, clubes deportivos, spas,

podrán abrir siempre y cuando cumplan con los protocolos de seguridad

sanitaria ante el Gobierno del Estado y el Municipio, además de programar y

aprobar una supervisión física, de un equipo conformado por integrantes de la

Jurisdicción Sanitaria, Fiscalización y Protección Civil.



“No es una voz de arranque, no es una voz para que de manera inmediata todo

el mundo aperture y deje las medidas de protección a un lado, no, al contrario,

es una posibilidad ahora de reactivar un poco más la economía, pero que va a

depender de cada uno de nosotros que tengamos esa responsabilidad para no

regresar al semáforo rojo”, puntualizó.