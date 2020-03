Periodista alemán del Rally da positivo de coronavirus en León

León, Guanajuato.- El secretario de Salud Daniel Díaz, confirmó que un periodista extranjero que llegó al municipio de León, para cubrir el Rally dio positivo a la prueba de coronavirus (Covid-19).

El periodista tuvo contacto con 13 personas en el municipio y todas ellas están aisladas en observación.

En rueda de prensa el Secretario de Salud explicó que esta persona tuvo síntomas leves y aún está aislado y su estado de salud no es grave.

La doctora Fátima del área de Epidemiología explicó sobre la presencia del periodista extranjero.

El venía realizando trabajo en otras ciudades, no tuvo cobertura en el evento, desde que llegó se hospedó para iniciar con sus actividades, él mismo se reportó a las autoridades de Salud y desde ese momento se aisló, ha estado bastante cooperador, apegado muy estrictamente a las recomendaciones que hemos dado por parte de la Secretaría de Salud, no viaja con nadie, no ha declarado contactos directos, ni siquiera con grupos de reporteros es una persona que viaja sola. No llegó directamente en avión a Guanajuato, venía trabajando de otros estados", informó