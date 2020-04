VIDEO. Limitan acceso a Zona Peatonal del Centro Histórico de León

León, Guanajuato.- Las restricciones para evitar la propagación del COVID-19 llegaron al corazón de la ciudad con las vallas metálicas instaladas la noche del miércoles, con las que se regulará la cantidad de personas que entren a la zona peatonal.

Durante la mañana de este jueves 2 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública de León detalló la función que tendrán estás vallas para la prevención del coronavirus.

Los perifoneos continúan desde Casa Municipal con la grabación que llama a la ciudadanía a retirarse de la zona peatonal y a que sólo una persona acuda a las compras que requiera.

Varios de los negocios de Plaza Fundadores, Plaza Principal y los pasajes que les rodean ya han decidido cerrar sus puertas temporalmente y lo dan a conocer en comunicados que imprimieron y pegaron en sus puertas.

Sin embargo, la medida no ha sido comunicada a comerciantes, lo que les había causado incertidumbre.

Llegué y vi las rejas, pensé que ya no me iban a dejar entrar a vender, y pues no puede quedarse uno sin trabajo", señaló una vendedora de tamales instalada a un costado de Plaza Principal.