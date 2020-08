ENTREVISTA Clama Evelyn justicia; 'no están solas'

León, Guanajuato.- El pasado 16 de agosto una publicación en Facebook se hizo viral; la escribió Evelyn, una joven leonesa de 20 años quien denunció el presunto abuso del que fue víctima por parte de policías municipales.

El miedo y coraje que sintió tras la agresión se transformó en valor para narrar y hacer público en redes sociales lo que le ocurrió la noche del 14 de agosto muy cerca de la caseta de Policía ubicada entre las calles Madero y Zaragoza, en la zona centro de la ciudad.

Su denuncia tuvo eco en cientos de mujeres y algunas se organizaron para marchar el 22 de agosto con el objetivo de pedir justicia por su caso y el de otras mujeres que sufren violencia en Guanajuato.

El día de la protesta 25 mujeres y un hombre que participaron en la manifestación terminaron detenidos acusados de agredir a elementos de Seguridad Pública.

La entrevista

En entrevista con AM, Evelyn habló de cómo esta agresión cambió su vida, agradeció el apoyo de mujeres y organizaciones y exigió a las autoridades que se castigue a los agentes que la agredieron y que pare la violencia contra las mujeres en Guanajuato.

Quiero hacer un llamado a todas estas mujeres que sufren de abuso, que las golpean, que las violan; no están solas, que denuncien, que no se queden calladas, que como lo hicieron por mí, yo también lo haría por cualquiera de ellas”.

“No están solas y así como siempre habrá alguien que las juzgue, siempre habrá alguien que les creerá y van a destruir, a romper, a rayar todo lo que sea necesario para encontrar justicia”, dice mientras hace el recuento de todo el movimiento social que se generó a través de su denuncia.

¿Esperabas la respuesta de la ciudadanía, la respuesta de más mujeres a tu denuncia en redes?

Hice mi publicación para advertirles, para que se cuiden un poco más, para que vean realmente que no están seguras ni en el centro de la ciudad.

No sabía a qué grado iba a llegar mi publicación, yo no me esperaba que hicieran una marcha en mi representación, pero te das cuenta que hay muchas mujeres furiosas que ya no están dispuestas a quedarse calladas.

¿En qué momento decides hacer público lo que ocurrió?

Fue después de dos días, lo hice porque no pensaba quedarme callada, quería que se supiera de estos elementos que están haciendo un super mal manejo de su autoridad, quería que los demás supieran que los policías no están haciendo su trabajo, se aprovechan de las situaciones.

Yo sé que como en mi caso hay muchísimos y de hecho en la publicación salieron más personas que dijeron ‘sí yo también pasé por lo mismo, a mí también me hicieron esto o me dijeron esto’. Los policías no están cumpliendo con su deber.

¿Cuál es la percepción que tienes de la Policía?

Al igual que en todo hay policías que sí hacen su trabajo pero hay unos que simplemente no lo hacen, hay gente buena y hay gente mala y no puedo generalizar diciendo que todos los policías son malos, pero sí hay los suficientes (malos) como para sentirnos inseguras estando con ellos en lugar de sentirnos protegidas.

¿Cuál consideras que ha sido el principal impacto de esta denuncia y todo el movimiento social que se ha generado?

Creo que el principal impacto de la denuncia es que más personas se animen a denunciar, de que realmente se están dando cuenta que no están solas, que tienen todo el apoyo de muchísimas mujeres y, por ejemplo, todas estas chavas que se llevaron detenidas el día de la marcha, que se llevaron en la patrulla, yo he hablado con algunas de ellas y quieren denunciar, ya no están dispuestas a quedarse calladas ni a soportar los abusos sin alguna consecuencia.

Creo que pueden inspirarse en todo esto que me está pasando para ellas también animarse a denunciar, que se den cuenta que lo mismo que hicieron por mí lo vamos a hacer por cualquiera de ellas.

¿Cuál es tu llamado a las autoridades?

Las autoridades y todos los elementos de la Policía deben hacer bien su trabajo, realmente para lo que deberían de servir, que es cuidarnos y ayudarnos, no para todo tipo de abusos que están haciendo y tanto como para las autoridades verificar un poco más sus procesos, que nadie debe de estar por encima de la ley.

Ofrecer una mayor capacitación a los policías; muchas de las policías que estuvieron durante la marcha se pusieron muy molestas, pero realmente no deberían molestarse con la feministas, sino con sus propios compañeros que las pusieron en esa situación.

Como mujeres debemos entender y ponernos en los zapatos, yo sé que lo que me pasó a mí le puede pasar a otras y no deberían de estar enojadas con nosotras sino con sus propios compañeros.

¿Qué les dices a las mujeres, a quienes están pasando una situación de violencia, a la sociedad en general?

Que denuncien, que no se queden calladas, que no están solas, que hay muchísimas más mujeres que las van a apoyar, que les van a creer y que les van a dar todo el apoyo posible para darles siquiera un poco de seguridad.

¿Hubo mucha gente que no creyó en tu versión y que cuestionó incluso por qué estabas ahí ese día de la agresión por parte de los policías?

Evidentemente siempre habrá personas que te van a estar juzgando desde todos lados, desde qué hacía ahí, por qué estaba sola o lo que sea, pero realmente nunca han estado en una situación parecida.

Eso quiere decir que no deberían hablar tanto sino empatizar un poquito más con las personas; realmente si su comentario no va a ayudar o no va a aportar, no va a empatizar con nada no le tomo importancia.

Agradezco a todas las chavas que me dijeron ‘yo te creo, yo te apoyo, no vamos a parar hasta que estén en la cárcel’ y se siente muy bonito tener el apoyo de tantas.

No deberían de juzgar tanto, esto le puede pasar a cualquiera, no debes estar culpando a la víctima, ellos como funcionarios su deber era cuidarte, en el lugar que estuvieras, a la hora que estuvieras ese su deber, ese es su trabajo.

No deberían de estar juzgando tanto porque les puede pasar a ellos, a algún conocido, y sé que no van a reaccionar del mismo modo como lo están haciendo conmigo; quiere decir que la empatía que tienen es muy limitada y que realmente no entienden todo lo difícil que es y el miedo que conlleva.

¿Estás satisfecha con el tratamiento y respuesta que han dado las autoridades a tu caso?

Es un gran avance el haber destituido a los policías, a mí sólo me avisaron pero no sé si es temporal o no, si más adelante los puedan reincorporar.

Espero que después de esto sí se la piensen dos veces antes de ejercer su autoridad de una forma tan mala, tan inadecuada.

Por una parte sí es un gran paso pero, como te digo, nadie debería de estar por encima de la ley; quiero llegar hasta las últimas consecuencias, que realmente se castigue, quiero que haya consecuencias más graves a estos actos tan graves que hicieron.

Sí es un gran avance pero todavía no estoy satisfecha con solo haberlos destituido.

¿En qué cambió Evelyn después de lo que ocurrió el 14 de agosto?

Me llené de más miedo, si antes desconfiaba de la Policía por tantas historias que había oído, después de esto sí es un poco más feo realmente saber que se atrevieran a abusar de ti de ese modo y pues sí me atemoricé pero también obtuve mucho coraje y valentía.

Sí me dio miedo y sabía que saldrían personas a juzgarme de todos lados pero sabía que no me podía quedar callada; el silencio es lo que ellos quieren porque si no hablas, ellos nunca sufrirán este tipo de consecuencias.

El daño a mi persona por todo esto ya está hecho, ya no se podrá remediar, pero sí pueden llegar hasta las últimas consecuencias con todos estos elementos.

Me hice un poco más valiente pero también más desconfiada, sé que no pueden reparar todo el daño pero espero que llegue hasta las últimas consecuencias.

¿Qué harás de ahora en adelante?

Siento que como yo ya viví, yo ya pasé por esto, estoy abierta a escuchar a cualquier otra mujer violentada; quiero involucrarme un poquito más en un tema tan extenso para apoyar a todas los que necesitan ayuda.

Caso en investigación

Aunque este miércoles 26 de agosto el alcalde Héctor López Santillana ofreció una disculpa pública a Evelyn y a las mujeres que fueron detenidas durante la protesta para exigir justicia, el caso sigue en investigación.

Evelyn presentó una denuncia penal contra los policías que bajo el argumento de hacer una revisión tocaron su cuerpo.

También hay expedientes abiertos en el Consejo Técnico de Honor y Justicia y la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato.

Dos de los policías que participaron en la presunta agresión ya fueron dados de baja, pero Evelyn espera que las investigaciones sigan su curso y las autoridades apliquen un castigo ejemplar para que no ocurran más casos.

HLL