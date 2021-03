León.- En un desplegado los Socios Fundadores del Club Social y Deportivo León A.C, la Asociación Defendamos Nuestro Estadio y Propietarios de Palcos y Plateas del Estadio León se pronunciaron contra en contra de la iniciativa de la compra del Nou Camp y sus terrenos.

No premien a los bandidos que despojan de manera ilícita y tramposa a la ciudad de un patrimonio que histórica y legalmente no les ha pertenecido. No se conviertan en cómplices de ellos. Sería humillante para los leoneses. Inviertan nuestros impuestos en obras necesarias y apremiantes de beneficio social”, expresan en un desplegado publicado hoy.