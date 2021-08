Irapuato.- Para empresarios de Irapuato resulta preocupante que en tan sólo dos años, haya incrementado el número de personas que viven en pobreza en Guanajuato, pues dicen es reflejo del mal manejo de la economía por parte del Gobierno Federal.

Antonio Rivera García, presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca, señaló que es triste que se mantenga el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema, pues indica que falta trabajar en beneficio de este sector de la población.

Consideró que sociedad y gobierno deben trabajar en conjunto para que la situación se revierta, ya que no es posible que la problemática sea visible y no se hagan los esfuerzos suficientes.

El Gobierno también nos debe de invitar, hacer mesas de diálogo, debemos encontrar la fórmula para estar trabajando y revertir en conjunto esto, hay muchas comunidades alejadas que no les llegan los programas de Gobierno, las facilidades para entrar a trabajar a las grandes industrias y que no tienen acceso a la educación, mucho menos a la alimentación y eso duele, no lo podemos permitir como sociedad”, dijo.