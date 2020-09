El 70% de los celayenses sí usa el cubrebocas en el centro

Celaya.- En el andador Góngora, uno de los espacios con más afluencia del centro histórico, el cual conecta con la Calzada Independencia, en 10 minutos de observación, AM constatÓ que el 70% de las personas que pasaron sí usan su cubrebocas.

De doce del mediodía a las 12:10 de la tarde, AM contabilizó a las personas que pasaban para saber si usaban o no cubrebocas o si lo usaban de manera incorrecta.

De 184 personas que pasaron, 130 si usaban cubrebocas, 32 no y 22 lo usaban mal.

Es decir, el 70.65% de la gente usaba su cubrebocas bien, el 17.39% no lo portaba y el 11.95% lo usaba de manera incorrecta, ya sea en el cuello, con la nariz descubierta o colgando.

De 184 personas que pasaron, 130 si usaban cubrebocas, 32 no y 22 lo usaban mal.

De estas 130 personas que usaban su cubrebocas, solo 4 de ellas tenían además una careta protectora, era una familia conformada por los dos papás y dos hijos.

De las personas que no lo usaban, en su mayoría eran hombres de la tercera edad, niños pequeños y hombres adultos. Quienes usaban el cubrebocas mal, la mayoría jóvenes y niños.

Además se pudo observar que la mayoría de los locales cuentan con las medidas necesarias para la prevención del Covid-19, tales como uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial para entrar y tapete sanitizante. Incluso en uno de los portales había un cartel del Gobierno del Estado que invitaba al uso del cubrebocas.

En donde no se respetaba la sana distancia fue en el banco ubicado en el andador Góngora y la tienda Elektra, donde algunas personas no usaban cubrebocas y la distancia no era mayor a un metro y medio, como lo indican las autoridades sanitarias.

mortiz@am.com.mx