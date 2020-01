El Congreso desecha petición para analizar la revocación de Elvira Paniagua

Celaya.- La mayoría de diputados del PAN y PRI de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron no atender la denuncia presentada la Alianza Ciudadana Celayense, donde solicitaban la revocación de mandato de la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua.

A pesar del voto en contra de los diputados Raúl Márquez Albo de Morena y la legisladora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, dicha comisión decidió aprobar el dictamen de no atendibilidad de dicha solicitud presentada por Ma. de Jesús Rocha Jiménez, integrante de dicho colectivo.

En diciembre, la Alianza Ciudadana Celayense entregó al Congreso del Estado de Guanajuato una solicitud de revocación de mandato de la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, respaldada por 8 mil 225 firmas que recabaron durante dos meses.

La diputada Vanessa Sánchez Cordero acusó que la comisión a la que pertenece estaba realizando una resolución simplista pese a la solicitud de más de 8 mil ciudadanos no se analizara que el Congreso atendiera la propuesta y así sentar un precedente.

Considero que no podemos dar una resolución tan simplista a una petición ciudadana válida, el hecho de que se pretenda de que en el artículo 92 se especifique claramente cuando hay una situación de inseguridad, no podemos decir que no hay pruebas.