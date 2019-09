'El Güero' rescató a una mujer y un niño, pero se quedó sin piernas

Celaya.- Francisco Javier Rodríguez Sánchez,“El Güero”, es un sobreviviente del Domingo Negro, pero perdió sus piernas al rescatar a una mujer y a un niño en la segunda explosión.

Él tenía recién cumplidos 18 años cuando ocurrió el trágico suceso que marcó su vida por completo.

Venía del tianguis de los domingos con un compañero, yo vivía enfrente de la Central de Abastos, ese día tronó algo, pensábamos que era la llanta de un tráiler, y entrando a Antonio Plaza fue cuando vimos lo que explotó de la vitrina y gente afectada, mi amigo vio la sangre y se mareó y se fue a su casa, yo me regresé a sacar a una señora y a un niño y me iba a regresar para sacar a una tercera persona, pero no alcancé y fue cuando pasó la segunda explosión la de los locales", recordó.