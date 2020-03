El IMCAR invita a sumarse a sus talleres virtuales

Irapuato.- Con el objetivo de fomentar las actividades artísticas y culturales durante esta cuarentena, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), ofrece talleres virtuales.

Atala Solorio Abreu, titular del Instituto informó que, a través de las redes sociales de la dependencia continuarán impartiéndose talleres de lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).

El primero de estos talleres se impartió el viernes 20 de marzo y estuvo a cargo del maestro David Cruz con la elaboración de máscaras de cartón, debido al interés y la buena respuesta de la ciudadanía se determinó ampliar la variedad de talleres.

“Con motivo de la contingencia sanitaria, el mensaje es quédense en su casa, pero el quedarse en casa no significa no ponerse a leer, no ponerse a bailar, no ponerse a cantar, sino todo lo contrario, tenemos más espacio y más tiempo para aprovechar en estas actividades”, compartió Solorio Abreu.

Profesores y especialistas de diversas disciplinas, estarán a cargo de impartir las sesiones virtuales, en donde se podrá explorar la creatividad y el desarrollo personal, conforme a la información de la institución.

Los temas que se brindan en estas sesiones virtuales son: música, teatro, cocina, manualidades y baile.

A través de las redes de IMCAR también podrán encontrar recomendaciones de libros, documentales, ciclos de lectura, de obras de arte y conciertos del MET de Ópera.

LOS TALLERES

Lunes

Taller de guitarra

Martes

Taller de cocina

Miércoles

Taller de ajedrez a la 1:00 de la tarde y a las 12 del día la hora del cuento.

Jueves

Taller de cartonería

Viernes

Clases de danza moderna.

mvidales@am.com.mx