El Intérprete 16: Repasemos juntos la semana

El año se acaba, la pandemia se encarniza y otras enfermedades… parecen haberse desvanecido, ¿dónde quedaron? Pero las consecuencias del Covid 19 han llegado a todas partes, incluso a nuestros lechos, cómo revela una encuesta sobre la vida sexual de los mexicanos en estos meses. Y mientras en Twitter debaten si es ético vacunarse en farmacias privadas, Donald Trump enfila hacia la historia montado en su berrinche y HBO estrena un documento interesante sobre la muerte de un Obispo guatemalteco que defendía los derechos humanos.

¿Y dónde están los otros virus?

En Guanajuato se han registrado este año casi 400 mil casos menos de infecciones respiratorias agudas, una disminución del 38% en comparación con el año pasado. Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, atribuye la disminución a que en realidad los casos existen pero se diagnostican como Covid 19. “Esa es la razón por la que aparentemente hay una disminución de las enfermedades respiratorias y las neumonías puesto que los casos se están registrando en la enfermedad de coronavirus”, sostiene la funcionaria.

Aunque no acabo de entender cómo se puede explicar de esta forma una disminución de 393 mil casos cuando los pacientes confirmados de coronavirus en Guanajuato eran hasta el sábado 81,179, resulta muy interesante la opinión del doctor Alejandro Macías, que mostró su extrañeza de no haber atendido este año pacientes víctimas de influenza: “nunca me había pasado eso”, señaló el especialista, también el sábado. El caso es que la disminución de las infecciones respiratorias se registra en todo el País y también en otras partes del mundo, como por ejemplo España, donde los especialistas la atribuyen a las medidas de protección que casi todos estamos tomando para protegernos del coronavirus. Así que tal vez esta terrible pandemia nos deje algunas cosas buenas.

Las medidas preventivas adoptadas para luchar contra el coronavirus pueden haber provocado la disminución de otras enfermedades. Foto: Agencia Reforma

Vacunación privada

El feroz debate desatado el sábado entre tuiteros mexicanos por la noticia de que empresas privadas ofrecerán en Estados Unidos la vacuna contra el Covid 19 -por lo demás, anunciada hace dos semanas- fue otra muestra del polarizado temperamento que priva en nuestro País, que pareciera hacer cuesta arriba cualquier entendimiento para bien de la comunidad.

El miércoles, The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre cómo cadenas de farmacias y supermercados, que hace unos meses despedían personal a causa de las dificultades que enfrentaban, se pelean ahora a los empleados con atractivas ofertas para cumplir su compromiso de funcionar como centros de vacunación. La cadena Walgreens reveló que planea contratar a alrededor de 25 mil personas, 8 a 9 mil de ellas farmacéuticos y otros trabajadores del cuidado de la salud, un incremento de personal total del 33%.

Otra empresa, CVS, emprendió una campaña similar, aunque no precisó cuántos colaboradores planea fichar. Firmas menores harán esfuerzos similares, lo cual de acuerdo con el diario supone un vuelco espectacular en el mercado laboral de los farmacéuticos, castigado durante muchos años y a los que ahora se pelean, con bonos y atractivas ofertas.

Una muestra del debate sabatino. Tomadas de Twitter.

Triste despedida

La renuencia del presidente Donald Trump a asumir su derrota y su carácter explosivo han provocado que al final de su Administración sigamos con el Jesús en la boca. Si durante una etapa de su gobierno, los funcionarios más profesionales de su equipo llegaban al extremo de ocultarle acuerdos para que no los firmara, como cuenta Bob Woodward en su libro “Miedo”, durante estas últimas semanas el temor a que tome decisiones arrebatadas que traigan serias consecuencias está más presente que nunca.

Este domingo, caducaron las prestaciones por desempleo que recibían millones de estadounidenses y Trump, que vacaciona en Florida, se niega a firmar el plan de alivio acordado entre republicanos y demócratas, luego de su sorprendente exigencia de que los cheques de apoyo fueran mayores. Entre los retratos de este fin de época triste y turbulento, merece la pena leer el que Maggie Haberman y Michael S. Schmidt publicaron en The New York Times.

El Presidente, ayer en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, Florida. Foto: AP

Con razón triunfa Netflix

Una encuesta realizada entre mil 785 participantes con una edad entre 18 y 80 años, revela que 43% han disminuido su actividad sexual a causa de la pandemia.

El estudio Sexualidad y Covid 19, realizado por la la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. (AMSSAC) y difundido por el periódico Reforma, señala que entre los principales factores que han provocado esta merma en los lechos están las tensiones y la falta de intimidad a causa de la presencia constante de hijos y otros familiares en casa.

"Hemos tenido que encontrar otros vínculos, como caricias, no precisamente el acto sexual, porque no hay tiempo. Ellos (los hijos) de todo se dan cuenta", compartió una de las mujeres que participó, de 50 años.

El asunto se ha complicado todavía más para los solteros, que tienen muchas mayores dificultades para conseguir una pareja. El problema es digno de considerarse, puesto que “el placer sexual tiene que ser igual de importante que el ejercicio, la alimentación y el cuidado del sueño que tanto han tomado relevancia en la contingencia”, señaló a Reforma la psicóloga Karla Urriola, directora de CRESEX, centro especializado en sexología y catedrática del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La encuesta ofrece otros hallazgos interesantes, como los cambios producidos en la frecuencia de los coitos, el uso de la pornografía, juguetes y videollamadas eróticas y la práctica del sexting.

La presentación del estudio, en el portal de la asociación. Foto: https://www.amssac.org/

Qué ver, qué leer

“En la noche del 26 de abril de 1998, en Ciudad de Guatemala, el obispo Juan Gerardi, al regresar a su residencia en la iglesia de San Sebastián luego de una velada en familia, fue asesinado con inicua crueldad. Su cadáver ensangrentado se halló junto a su automóvil, con la cara totalmente destrozada por los golpes de los victimarios.

Monseñor Gerardi, muy conocido por su combate de años a favor de los derechos humanos, dos días antes del crimen había hecho público un informe en cuatro tomos titulado Guatemala, nunca más, en el que se sostenía que el 90% de los hechos de violencia -asesinatos individuales, torturas, desapariciones, exterminios colectivos- ocurridos durante los 37 años de guerra civil en el país habían sido obra de las fuerzas armadas y policiales y sólo un 10% responsabilidad de las guerrillas”, escribía hace más de 15 años Mario Vargas Llosa al comentar su lectura del libro “¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político”, de Maite Rico y Bertrand de la Grange, a quienes recordamos por otro texto sobre la rebelión zapatista, que provocó muchos escozores en nuestro País, por su visión crítica del ‘subcomandante Marcos’. Ahora, a dos décadas del crimen, “El Arte del Asesinato Político. La muerte del guatemalteco Juan Gerardi”, un filme de HBO inspirado en otro libro, nos trae a la memoria aquel penoso caso de violencia y manipulación que evoca los riesgos, entre otros, del empoderamiento militar. Vale la pena verlo.

Una imagen promocional de la obra de HBO. Foto: HBO