El PRI no resistiría un fraude más.- Ivonne Ortega

León.- El PRI no resistiría un fraude más, señaló Ivonne Ortega Pacheco, candidata a dirigente nacional del PRI, en compañía de José Encarnación Alfaro Cázares, quien es parte de su fórmula en la contienda.

Esto ante el escenario que apunta que Alejandro Moreno Cárdenas, candidato de la cúpula priista, tiene el pase asegurado.

"Lo que sí creemos es que esa cargada no es dueña de los votos de la militancia, si lo fuera, no hubiera perdido las elecciones de 2018. No desconocemos a lo que nos enfrentamos, los riesgos en este proceso, pero no somos inocentes y porque conocemos cómo se pueden operar estas cosas, no sé va a permitir", manifestaron.

Su visita a León

Insistieron en que buscan erradicar del partido aspectos negativos como el compadrazgo o amiguismo.

Pacheco y Alfaro hicieron una visita al Estado y en particular a León, donde señalan que buscan llegar a aquellas partes del país donde la dirigencia nacional ha abandonado a su militancia.

Recordó que en el escenario de Guanajuato hay apenas 140 mil afiliados y 28 años sin gobierno priista.

Lamentan salida de Narro

Ambos contendientes lamentaron la renuncia de José Narro Robles y dijeron coincidir en los señalamientos que hizo sobre la situación por la que atraviesa el partido.

Queremos ser un PRI de puertas abiertas, en donde todos los militantes puedan participar si consideran entrar a una contienda y no haya candados que limiten esa aspiración, incluso ese liderazgo válido que tienen para participar", subrayó Ivonne.

