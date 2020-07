El asesinato de Andrés deshizo su familia, pero el padre del empresario llama a trabajar unidos por un Celaya seguro

Celaya.- Los ciudadanos, jóvenes y empresarios deben unirse y trabajar para que Celaya sea un lugar en el que se puedan quedar a vivir y no tener que irse por la inseguridad, “es lo que mi hijo siempre anhelaba”, dijo Jorge Arturo Fernández Sánchez, padre de Andrés, el joven empresario asesinado el viernes.

En entrevista con AM, Fernández Sánchez destacó que muchos de los amigos de su hijo Andrés no trabajan en Celaya por la inseguridad y recalcó que es muy importante que eso cambie.

Fernández Sánchez resaltó que no ha hablado con ninguna autoridad, que ya les entregaron el cuerpo de su hijo, lo sepultaron, aunque se negó a recibir sus pertenencias, porque no se las daban completas.

No tenemos interés en acercarnos a las autoridades, ya perdimos a mi hijo ya no queremos ningún problema, ya me entregaron el cuerpo, fui a recoger sus cosas, le faltaban cosas, no se las quise recibir, vamos a ver qué dice el Fiscal Regional, vamos a ver si me hace el favor de entregarme todas las pertenencias y ya que se cierre la carpeta, ya no quiero aparecerme en esas escenas.