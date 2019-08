El gasto no alcanza, menos con aumento a tarifa normal del pasaje.- Irapuatenses

Irapuato.- Usuarios del transporte público en Irapuato se mostraron inconformes con la aprobación del incremento a la tarifa normal del pasaje, que pasó de 8 a 10 pesos, pues consideraron que su economía familiar se verá afectada.

Los ciudadanos dijeron no estar en contra de que se implemente el Sistema Integrado de Transporte (SIT), sin embargo, coincidieron en que aún falta mucho tiempo para que se ponga en marcha y se noten los beneficios reales de este incremento.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos

Dinero apenas le alcanza

Juana Morales González, quien debe usar hasta 4 pasajes al día para ella y 2 para su nieta, indicó que se verá afectada económicamente, ya que al mes sólo cuentan con el dinero de la pensión de su esposo, que es menor a los 3 mil pesos.

Si nos afecta mucho en la economía por los gastos, a mi nieta la llevo a la escuela y voy por ella, al día uso 4 combis y 2 de la niña, a veces me vengo a pie porque no nos alcanza, va a ser complicado”, refirió.

Destacó que para ella, el gasto diario sería de 52 pesos y de hasta 260 pesos por semana, por lo que pidió a las autoridades que avancen rápido en la instalación del SIT, para que pueda usar hasta 2 rutas por el mismo precio.

“Que vean la necesidad que hay, no nada más yo, sino de muchos que estamos viviendo de la pensión”, dijo.

Falta capacitar a choferes

Por su parte, Dolores Beltrán dijo que el aumento a la tarifa no debió darse hasta que los choferes del transporte público estuvieran capacitados para dar bien el servicio, pues le ha tocado que la traten mal.

"Me tocó que pedí la parada, todavía no me bajaba bien y le dio, me pegué bien fuerte en el camión, lo que pasa es que no guardé el boleto, ni me acuerdo si me dio, para reportarlo, algunos son muy groseros”, dijo.

Algunos tienen que tomar hasta cuatro Foto: Julieta Ortiz.

Dolores indicó que también usa 4 camiones por día para llevar a su hijo a la escuela y regresar a su casa; señaló que el SIT será bueno para Irapuato, pero que tiene que estar listo lo más pronto posible.

Prometen mejoras pero no cumplen

Eduardo Hernández, que aborda hasta 4 camiones por día, dijo que el Ayuntamiento de Irapuato debe velar por los intereses de los ciudadanos y no sólo por el de los transportistas, pues desde la última vez que se incrementó la tarifa se prometieron mejoras y a 4 años no se han visto avance.

“No cumplieron ni han cumplido con los acuerdos del cambio de transporte, modernizarlo, actualizarlo, darles cursos de preparación a su gente (...) se ha comentado desde hace meses lo del SIT, pero no vemos para cuando”, finalizó.