El histórico Malecón del Río de León

León.- Si has visitado la ciudad de León, seguro te has percatado de su distintivo cause vial, que te transporta por toda la ciudad, al que ahora llaman el Malecón del Río, pues si, en algún tiempo fue un gran río que oscila entre 50 y 80 metros de ancho; y así como impresionante, fue caótico.

Aquí les presentamos 10 datos importantes de la construcción de esta vía de transporte, que ayuda diariamente a que fluya más rápido la vida en León, Guanajuato.

Datos