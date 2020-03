El leonés Alexis Lugo narra cómo vive la cuarentena por Coronavirus en Italia

León, Guanajuato.- El leonés Alexis Lugo lleva casi dos meses en Italia, sin posibilidad de regresar a México por la pandemia de Covid-19.

Su día comienza temprano en Roma, la capital, y están en cuarentena, por lo que al permanecer en casa la mayor parte del tiempo aprovecha para estudiar y leer.

En tiendas grandes y pequeñas se pide a los clientes entrar en número reducido y conservar un metro de distancia con los demás. Foto: especial.

Aconsejó ver el lado bueno del aislamiento.

Ese sería el lado bueno, igual si están con sus familias pues que puedan compartir un poco más con ellas, yo por acá lamentablemente no estoy con mi familia, que convivan con ellos y platiquen, que le vean el lado bueno a estar así”, comentó.

Por las tardes, platicó, las personas comienzan a salir para comprar suministros, siempre llevando consigo gel sanitizante y manteniendo una distancia de metro y medio con otras personas.

El joven recomendó también tomar la pandemia con tranquilidad.

Entrar tranquilo a hacer las compras, si pueden hacer una lista de lo más importante y comprar eso, estos últimos días he aprovechado para estudiar el idioma de acá, prácticamente estudiar y leer”, agregó.

Señaló que si bien la situación ha mejorado un poco, en las calles de Italia aún se ve a personas alteradas, incluso, comentó, algunas reaccionan de mala manera cuando alguien se les acerca.

No tomaron en serio la cuarentena…

Alexis considera que el gran error de los italianos fue no tomarse en serio el aislamiento y el virus se propagó con gran velocidad, por lo que recomendó que en México se tomen precauciones.

Que lo tomen en serio, porque no son vacaciones, es para que se queden en su casa y ayuden a que no se propague tan rápido, salgan solo para lo necesario y eviten acudir a eventos masivos”, señaló.

También mencionó que otro de los errores fueron las compras de pánico, debido a que agotaron los productos básicos y desinfectantes.

“Hay más personas que también necesitan algunas cosas, que no acaparen el alcohol en gel, ni los cubrebocas porque no sirve que ellos tengan todo y estén limpios y las demás personas no lo van a estar y a final de cuentas se trata de que todos estén protegidos”, dijo Alexis.

