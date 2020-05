El municipio de Guanajuato hundido por coronavirus, inseguridad e ineptitud: Diputados

Celaya.- Desatención, ineptitud y falta de coordinación, fueron señalados como factores que han llevado a Celaya a su actual situación entre la emergencia sanitaria y la violencia recrudecida.

Líderes de bancada en el Congreso del Estado y dirigentes de partidos políticos en el Estado señalaron acciones y orígenes de la situación que ahora agobia a esa ciudad.

Raúl Albo, líder de la bancada morenista en el congreso guanajuatense recalcó que no se debe perder de vista el problema de violencia que prevalece en Celaya y todo el estado.

La también líder de bancada del legislativo estatal pero del Partido Verde, Vanessa Sánchez señaló que se tardaron en aplicar decisiones municipales y hay abandonó federal.

El gobierno local tardó tiempo en pedir ayuda, en señalar que las cosas no se estaban haciendo bien. Por el otro lado parece que Celaya no tiene importancia que se merece para la Federación. Así como no hay quien tome decisiones en temas de seguridad, evidentemente ante esta pandemia de Covid 19 menos”, sentenció.