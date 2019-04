El 'pan de cada día' en Villas de San Juan son los robos y la policía ni les hace caso

León.- Vecinos de Villas de San Juan viven atemorizados por los constantes asaltos y robos a las casas que se dan día con día en la colonia.

Aunque algunos no quieren hablar, otros alzan la voz y reclaman por mayor atención por parte de las autoridades municipales, particularmente el área de Seguridad Pública y piden que además de detener a los ladrones, hagan algo contra la venta de droga que también prolifera.

Señala que han notado que la Policía ya atendieron un caso en la misma calle, aunque sea por otra causa, como violencia familiar, ya no acuden en un mismo día aunque esté ocurriendo un robo.

Y también muchos no quieren hablar porque por un comentario que haces a veces te agarran de bajada, te insultan y por eso tratamos de evitar problemas, por eso mucha gente no quiere o se asusta", agregó.

Otra habitante de Villas de San Juan, Angélica Sánchez, cuenta que ella intenta casi no salir de su casa, salvo cuando sale por alimentos o a recoger a sus hijas de la escuela, a las cuales tampoco deja andar en la calle.

Atacan a la gente que sale a trabajar, ven los que andan haciendo algo y se hacen de la vista gorda, también cuando uno les habla que los necesita de rápido, tampoco llegan, a mí me ha pasado, se me querían meter y nada más decían ya van, pero nunca llegó, en mi casa mis perros me alertaron" Sandra N.

Aquí uno ya no sabe ni de quien cuidarse, en mi casa me han forzado las chapas y han intentado meterse, a mi vecina de a un lado ya le robaron una pantalla. Tengo vecinos que ya sabemos que se dedican a robar, pero aunque denunciamos, dicen que si no les comprueban no pueden hacer nada".

Rocío N.