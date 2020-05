El silencio del camposanto, el llanto que no se escuchó debido al Coronavirus

Celaya, Guanajuato.- Sin música, sin flores, sin anécdotas que contar, sin rosarios, sin ambiente, sin puestos, incluso sin poder visitar el recuerdo, fue como lucieron los panteones de la ciudad este 10 de Mayo.

Debido a la contingencia sanitaria originada por el Coronavirus, se decretó que permanecerán cerrados los panteones hasta nuevo aviso, para evitar el brote de la enfermedad que ha afectado y detenido todo a nivel mundial.

Cada año, el panteón norte de la ciudad lucía por dentro y por fuera, en su explanada, los puestos de comida, de juegos, de flores, llenaban el lugar con gran entusiasmo.

Miles de personas visitaban el sepulcro de su mamá, cargaban botes de agua, escobas y trapeadores para limpiar donde yace su ser querido.

La música del mariachi, del norteño o de bocinas con la canción favorita se podía escuchar.

Ahora, el silencio era la tonada, las cadenas del panteón eran el arreglo y el ambiente solo era la quietud que moraba el lugar.

Muchas personas, aún con esperanza, llegaban en familia, otras solas, para poder ser aceptados, poder entrar y dejar al menos una flor para quien les diera la vida.

No puedo dejarla entrar, por disposición de la Secretaría de Salud, si habíamos pensado dejar entrar a una sola persona, pero si eso pasa, todos van a querer entrar, por favor entiendan que no es por nosotros, entendemos la intención, pero por el momento no se puede acceder”, decía el joven tras los barrotes del camposanto.