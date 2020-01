Elba Esther, no descartada para puesto público en 2021

León, Guanajuato.- De constituirse como partido político nacional Redes Sociales Progresistas (RSP) no descarta postular para un cargo plurinominal a la maestra Elba Esther Gordillo.

Así lo dijo su yerno, José Fernando González Sánchez, presidente nacional de RSP, en una rueda de prensa ofrecida en León, como parte de una visita para afinar detalles de la asamblea estatal que tendrán el sábado 8 de febrero en Irapuato.

La maestra no está afiliada al partido, ella es muy cercana a nosotros, a muchos de los dirigentes, incluyéndome, pero eso no implica que vaya a tener una candidatura o militar abiertamente en el partido, es una decisión que tendrá que tomar ella”.

-¿No está descartado tampoco?, le preguntó AM.

“No está descartado tampoco, no tendríamos porqué, es una mujer con plenos derechos vigentes, grandes habilidades, grandes cualidades políticas, con mucho reconocimiento y liderazgo en amplios sectores del área educativa, política y social en general, es una decisión que tendrá que tomar ella”, respondió.

Respecto al impacto de la imagen de la exdirigente sindical para integrar el partido, opinó: “La gente sabrá si para ellos Elba Esther cumplió sin deberle nada a nadie una condena, ella fue declarada inocente, no se le encontró delito, muchas de las cosas que se dicen y se decían de ella son falsas, entonces que la gente lo decida, no podemos ser jueces de una señora tan importante para la política”.

Mencionó que RSP ya cumplió con los requisitos legales para constituirse como nuevo partido político al registrar 20 asambleas estatales y 370 mil afiliados (el mínimo son 234 mil), pero falta la validación del INE a ese padrón. Para estar sobrados realizarán otras cinco asambleas buscando llegar al medio millón.

Una de esas es la de Irapuato el 8 de febrero 9 de la mañana en el lugar Jardines Castillo Santa Rosa, donde deben reunir un mínimo de tres mil mayores de edad. A la fecha tienen afiliados a más de 10 mil en el Estado y esperan superar los 15 mil.

En la conferencia al líder nacional lo acompañaron Alejandro Soto Látigo, coordinador estatal, y José Luis Zúñiga Rodríguez, coordinador magisterial.

En Guanajuato, anotó el que fuera exsubsecretario de Educación Básica de la SEP en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el objetivo es presentar candidaturas para todas las alcaldías, distritos locales y federales en la elección del 2021.

La amnistía

Fernando González pidió el beneficio de la duda pues quieren presentarse como una alternativa política seria y con propuestas novedosas a la realidad del país. Por ejemplo habló del revisar el uso lúdico y medicinal de la mariguana y de una legislación de amnistía patrimonial y de delitos comunes que ayude al desarme.

“Hay que quitarle las armas a los delincuentes, y para eso hay que iniciar distintas modalidades de amnistía. No se trata de que los delincuentes no paguen por sus penas, no perdona un delito, se trata de modificar el esquema del pago de sus penas y abrir la posibilidad de que se regularicen patrimonios inclusive…

“Es muy importante replantearnos el estudio de los patrimonios mal habidos y crear un modelo de amnistía para regularizarlos en un esquema legal que los transparente y regularice la entrega de las armas”, planteó el dirigente.

Fernando González hizo un reconocimiento a los que dijo son los valores de austeridad y honestidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque concluyó con el siguiente mensaje: “No seremos un partido satélite (de Morena) de nadie, ni comparsa de nadie, seremos un grupo crítico, con un discurso propio y con capacidad política, somos un partido que va a aspirar al poder”.