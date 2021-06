Guanajuato, Guanajuato.- “Señor Presidente, usted va a pasar a la historia de este proceso electoral como un vil y vulgar delincuente electoral”, espetó Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN, a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Porque el Presidente de la República con un talante antidemocrático y con un talante de soberbia sigue utilizando a las instituciones como la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera con afán de revanchismo”, sostuvo en conferencia de prensa esta mañana.

Ahí refirió lo que publicó un medio nacional de que en 30 de 40 mañaneras López Obrador ha hecho promoción de su gobierno y referencias a los hechos de su gobierno y violado las reglas electorales.

“Hay una clara intromisión del Presidente de la República, porque no quiere que la ciudadanía abra el debate sobre los malos resultados de su gobierno y de las malas apuestas de Morena”, para que no cuestionen sobre la Línea 12 del Metro, para que no se cuestione su gobierno de “abrazos y no balazos”.

Por lo que Román Cifuentes dijo que el PAN de Guanajuato llama a todos los hombres y mujeres para que salgan a ejercer su voto.

“Si no lo hacemos, puede ser la última elección en la que podamos participar con reglas claras.

El senador Erandi Bermúdez consideró que “nos vamos a enfrentar a una elección de Estado”.