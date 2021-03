Elecciones 2021: Abandonan contienda otros dos aspirantes priistas

Celaya, Guanajuato.- Los aspirantes a la candidatura del PRI a las diputaciones locales y federales, Ezequiel Mancera y Delia Hernández, declinaron ayer viernes su postulación.

La semana pasada, el también priista Javier Contreras Ramírez también declinó a ser candidato a la Presidencia Municipal de Celaya, y denunció que el comité estatal buscaba imponerle perfiles para su planilla. Advirtió que él no aceptaría imposiciones.

Por su parte, Delia Hernández buscaba la candidatura a la diputación federal por el distrito 12.

“La dirigencia estatal tiene un proyecto personal que considera que es un proyecto ganador, no coincidimos en esa forma de pensar, tratamos de tener ese acercamiento y no lo hubo. Al día de hoy, al no compartir y no haber condiciones, nos bajamos de la candidatura”, argumentó también Ezequiel Mancera.