Aumenta PAN dominio en Guanajuato tras elecciones

Guanajuato.- A pesar de gobernar menos municipios, Guanajuato continúa siendo el bastión panista de México después de la elección del domingo.

El PAN obtuvo 801 mil 140 votos, una votación mayor que en la elección intermedia de 2015 e incluso que en la presidencial de 2012, informó Eduardo López Mares, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Ahora 73% de los guanajuatenses será gobernado por el PAN; por Morena el 8% y 5% por el PRI.

Como consecuencia de las elecciones de 2018, el PAN gobernaba al 70% de la población, 4 millones 325 mil habitantes, de acuerdo con los datos del INEGI.

Luego del domingo pasado, la cifra aumentará en alrededor de 185 mil guanajuatenses.

De 22 distritos locales, el PAN ganó 21, mantendrá la mayoría en el Congreso. Obtuvo dos más de los 19 que tiene en la Legislatura actual.

Los siete diputados locales que se reeligieron son panistas. Morena sólo ganó uno: Salamanca.

En cuanto a distritos federales, el PAN de Guanajuato obtuvo 13 de los 15 de mayoría que tiene el estado, por lo que añadió uno más a los 12 que tiene actualmente.

Sólo perdió dos distritos: el 13 de Valle de Santiago, donde ganó la alianza Morena-Verde-PT, y el 10 de Moroleón, donde ganó Morena.

Rotundo triunfo

El PAN mantuvo los municipios del corredor industrial, que gobierna desde hace varias administraciones, aunque el domingo pasado perdió Silao.

En León, Alejandra Gutiérrez ganó 3 a 1 frente a su principal competidor, Ricardo Sheffield Padilla, de Morena.

“Le dieron una madriza, no, ¿cómo se dice en boxeo? un knock out, en León le dieron un knock out técnico”, definió López Mares durante una conferencia de prensa de su partido ayer en la mañana.

“Yo ahorita quisiera ver la cara de Antares Vázquez, de Malú, de Miguel Ángel Chico, de Alma Alcaraz, que se quedan sin una diputación. Ahorita están muy calladitos, van a entrar algunos de ellos como diputados, o entrarán algunos familiares”, señaló el dirigente.

De los siete presidentes municipales panistas que buscaron reelegirse, seis lo lograron.

Dos duros tropiezos

También hubo claroscuros. De los 25 municipios que gobierna el PAN actualmente, perdió tres. Entre ellos destacan Silao y San Miguel de Allende.

Silao es el municipio que más exporta en Guanajuato y el que más produce en la manufactura. San Miguel de Allende es el destino turístico más importante del estado.

En ambos municipios, los panistas gobernaban desde hace varios lustros, aunque en San Miguel hubo un intervalo priista con Mauricio Trejo Pureco, quien volvió a ganar la elección, en esta ocasión frente al presidente municipal en turno, Luis Alberto Villarreal.

No obstante, López Mares consideró que el PAN compensa estas pérdidas al haber ganado en Dolores Hidalgo, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, Acámbaro, Apaseo el Grande, San José Iturbide y Apaseo el Alto que territorialmente y en población son más grandes que el par de municipios donde perdieron.

