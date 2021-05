Buscan equilibrio entre los poderes

Esa es la información que van a encontrar, no recabamos datos personales ni nada, no buscamos ningún fin de lucro ni nada”, señaló Arturo Erdely.

Lo publiqué en mi blog personal en Linkedin, generó interés y ya después un amigo me dijo que me ayudaría a convertirlo en una página, lo hicimos y a partir de ahí fue adquiriendo popularidad e interés, tanto que el partido de Morena decidió interponer una denuncia a la página en el INE, la quieren bajar”, comentó.

Arturo Erdely

Creador de Voto Útil

El doctor Arturo Erdely descartó que esta plataforma vaya en contra del partido Morena.

Es para generar equilibrios, en México tenemos una larga historia de que cuando el partido que ganó el poder ejecutivo, también tiene mayoría en el poder legislativo incurre en excesos y aplasta a la oposición, no la escucha y no hay debate parlamentario, esa es la parte preocupante, entonces si se genera un mayor equilibrio en la Cámara de Diputados obliga a las distintas fuerzas políticas a debatir, a convencerse, negociar y poder encontrar un punto medio que reflejen las distintas visiones del país, que es lo que reflejan los distintos partidos políticos”, resaltó.

Asimismo, aseguró que la demanda interpuesta por Morena no tiene futuro, pues dijo que desde antes que se lanzará la metodología se revisó con una abogada experta en temas electorales para asegurarse que no violaran la normativa electoral.

“No hay ninguna normatividad electoral que impida un ejercicio que es de realmente libertad de expresión, nosotros difundimos y proporcionamos información, hacemos un cálculo y no hay ningún reglamento electoral o alguna ley que establezca que no podemos hacer un ejercicio de esta naturaleza.

Contó que inicialmente el INE desechó la denuncia y Morena impugnó la resolución del INE, se fue al tribunal y este pidió al INE investigar más a fondo.

No va a encontrar nada, porque no hay nada, soy un ciudadano, no milito en ningún partido político, el dueño del dominio soy yo, ya hasta lo demostré con factura y todo, por más le busquen no hay dinero de partidos políticos, no hay dinero público detrás de mí, no hay dinero de empresas detrás de mí, el único que está en la página soy yo y soy un ciudadano que estoy ejerciendo mi libertad de expresión” puntualizó.