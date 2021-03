Niega presidenta del PRI haber impuesto planilla a Javier Contreras

Celaya, Guanajuato.- La dirigencia estatal del PRI no le quiso imponer la planilla a Javier Contreras Ramírez, candidato a la Presidencia Municipal de Celaya, como acusó él como motivo para renunciar a dicha postulación.

Así lo afirmó Ruth Tiscareño Agoitia, presidenta estatal del PRI, en entrevista.

No, de ninguna manera le quisimos imponer nada. Pero para renunciar lo que tiene que hacer es presentarlo por escrito, no ante los medios”, sostuvo.

Explicó que lo único que le pidió la dirigencia estatal del PRI a Contreras Ramírez fue que colocara en lugares más “arriba” de la planilla a Enrique Oyanguren y Claudia Salazar, presidente y secretaria del Comité Municipal del PRI, pues el primero estaba en lugar 4 y Claudia estaba en último lugar.

Pues comentó que no consideran conveniente que en los primeros lugares de la planilla vaya gente que sí es priísta pero que no ha trabajado por el partido.

“Solo le pedimos que fuera generoso con el partido, él debió haber regresado a negociar, se fue a pensarlo y de buenas a primeras renuncia a la planilla.

Ni siquiera se le estaba diciendo que no fuera su planilla, iba a ir como se le había planteado. Solo se le pidió que la gente del partido fuera un poco más arriba”, comentó Ruth Tiscareño.

El viernes, en conferencia de prensa, Javier Contreras, quien desde el mes pasado ya había recibido su constancia del PRI como candidato a alcalde de Celaya, dijo que propuso jóvenes y mujeres de la sociedad, y que al final la dirigencia estatal intentó hacerle imposiciones.

“En este momento no me aprueba mi planilla el Comité Directivo Estatal, no pasa el filtro de mi propuesta y en este momento las cosas están en el que la decisión es que no me aprueban mi planilla, no voy a contender.

Mi proyecto es muy claro y si estoy en la lucha, en el trabajo, estoy midiendo perfectamente bien quién va conmigo, quién me acompaña y si no aprueban mi planilla no voy”, afirmó Contreras en rueda de prensa.

Entrevistada al respecto hoy poco después de las 11:00 de la mañana, Ruth Tiscareño dijo que ni ella se había comunicado con el celayense ni él con ella, a pesar de que la conferencia de prensa de Contreras Ramírez fue a las 12:00 del día del viernes.

“Voy a esperar si él se presenta para decirme formalmente qué pasa.

No sé qué está pasando con él, estábamos hablando con él, para formar su planilla. Él es un político muy formado, fue dirigente estatal, sabe cuáles son los procesos".

Dijo que apenas habían tenido la primera entrevista de la dirigencia estatal con Javier Contreras para la formación de la planilla, y el proceso no se decidía en la primera entrevista, sino que tenían programadas varias reuniones diarias.

“Estamos esperando que él vaya al partido, no puede hacer una cosas así, debe informarnos oficialmente.

No ameritaba desde mi punto de vista haber hecho lo que hizo. Vamos a esperar un poco, que lo asimile, que lo piense un poco”.

Refirió que reciben a candidatos de 13 municipios diarios para la conformación de sus planillas y todos han quedado muy contentos, y todos son propuestas de los candidatos.

Después de que nos reunimos con todos los candidatos, sólo el único que reaccionó mal fue Javier Contreras”.

Interrogada sobre qué pasará si el celayense se sostiene en su renuncia, la presidenta estatal del PRI dijo que necesitan que primero les presente la renuncia oficialmente, y si es verdad, “ya veremos a quien ponemos”.