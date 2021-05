León, Guanajuato.- Ayer en el debate organizado por la Coparmex León, los candidatos a la Alcaldía de León exhibieron su falta de conocimiento sobre datos o información básica de la ciudad que aspiran gobernar.

En uno de los nueve bloques de los que estuvo conformado el debate, a cada uno de los candidatos se les planteó una pregunta básica sobre el municipio; las siguientes son las preguntas hechas, así como la respuesta del candidato y, finalmente la respuesta correcta.





¿Cuántas colonias hay en León?

Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la Alcaldía de León por Morena: "Las colonias que cuentan son también las irregulares que deberían de tener escrituras desde cuándo. Contando las irregulares son más de 600".

Respuesta correcta: El C4 establece que son mil 648 colonias.







-¿Cuánta agua produce Sapal al día?

Paola Aceves, candidata a la Alcaldía de León por el PRD: "No tengo el dato correcto. Sin embargo sí sé que en el municipio muchas de las colonias se quedan sin agua día con día. La colonia donde yo vivo Jol Gua Ber todas las tardes no hay agua, por lo que muchas de las personas que viven en zonas comunes no tienen acceso".

Respuesta correcta: De acuerdo con Sapal, tiene una producción anual de 88 millones de metros cúbicos y diariamente se extraen 241 mil metros cúbicos para dotar de agua al municipio.





¿Cuántos asentamientos humanos irregulares hay en León?

Marcos Vaquero Rull, candidato de Nueva Alianza: "Debe haber alrededor de 100, 120".

Respuesta correcta: son 109 asentamientos irregulares reconocidos por el IMUVI.





De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuáles fueron los tres delitos más denunciados en León el año pasado?

Nancy Fonseca, candidata del Partido del Trabajo: "Aumentó el delito de violencia de género por la pandemia".

Respuesta correcta: Según el reporte anual del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2020 el delito más denunciado fue el narcomenudeo, 12 mil 334 carpetas, robo de negocios, 2 mil 215 carpetas y robos a casa habitación, mil 383 carpetas, robo de auto y homicidios.





¿Cuál fue el Presupuesto de Egresos aprobado por el cabildo este año para la Administración municipal?

Alejandra Gutiérrez, candidata del PAN: "5 mil 700 millones de pesos aproximadamente, aunque cambia frecuentemente".

Respuesta correcta: poco más de 5 mil 841 millones de pesos.





¿Qué nivel de escolaridad hay León?

Juan Pablo Delgado, candidato de Movimiento Ciudadano: "La mayoría logra terminar la primaria pero hay un bajón en secundaria".

Respuesta correcta: Según el INEGI es de 9 años, es decir, secundaria terminada.





¿Cuántos kilómetros de ciclovía hay en el municipio?

Juan Pablo Marún, candidato del PRI: "Entiendo que poco más de 180 kilómetros y no es suficiente".

Respuesta correcta: 187 kilómetros.





¿Cuánto cuesta el pasaje normal?, ¿cuánto con tarjeta Pagobús y cuánto con Pagobús preferencial?

Norma Nolasco, candidata de Fuerza por México: "11 pesos, 6.50 y gratuidad para adultos mayores".

Respuesta correcta: 12 pesos en efectivo, 11 pesos con tarjeta Pagobús general y 5.20 pesos con pagobús para estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades distintas y gratuidad para adultos mayores con condición vulnerable.





De un millón 721 mil 215 habitantes que hay en León según el último censo, ¿qué porcentaje tiene 29 años o menos?

Rosa Elba Pérez, candidata por Redes Sociales Progresistas: "Debe ser el 65% de la población".

Respuesta correcta: el 52.6%, es decir 905 mil 613 personas, según el INEGI.







¿Cuántas comunidades rurales tiene León?

Sergio Contreras Guerrero, candidato del Partido Verde: "Más de 300".

Respuesta correcta: A decir del C4 existen 673 comunidades rurales.