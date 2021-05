León, Guanajuato.- Igor Sura, candidato del PRD a la diputación federal del distrito 04, propuso reformar la ley para que haya sólo 5 partidos en México, los que tengan más votos.

Y que los demás sean asociaciones que queden en “lista de espera” para que cuando uno de los 5 pierda el registro, uno de los que “espera” “suban” a ser partidos.

La gente está cansada de tanto partido político, solo 5 tienen el control y los demás son partidos satélite”, afirmó.

Por su parte, Ruth Lugo Martínez, candidata de Morena al mismo cargo, ofreció: “Voy a trabajar por las mujeres, para eliminar el IVA de las toallas femeninas y de los tampones”.

También trabajará para dar “reversa” al IVA del alimento para las mascotas, expresó.

Esto lo anunciaron durante su participación en el debate con otros candidatos a ese cargo, organizado por el INE.

Reprochan ausencia de Juan Carlos Romero Hicks

Tanto Igor Sura como Ruth Lugo Martínez, candidata de Morena, reprocharon varias veces que Juan Carlos Romero Hicks, el candidato del PAN, no asistiera.

“Sería muy interesante debatir con el actual diputado federal de Guanajuato de este distrito, quien sin pedir licencia sigue haciendo campañas. Sobre inseguridad sería muy importante que dijera que hizo 3 años como diputado federal y 6 años como senador, pero no está aquí. En este debate hubiera sido interesante que lo respondiera”, criticó Ruth Lugo.

Igor Sura expresó al inicio de su intervención que lamentaba la ausencia de 7 candidatos, “lo que quiere decir que no tienen nada qué decir”.

Más adelante, en otra intervención, ofreció que pondrá casas de gestión, no como las de los legisladores, porque las ponen pero jamás se paran ahí. “Como la gente que me dice: no conocemos a nuestro diputado. Nos hubiera gustado que estuviera aquí para preguntarle varias cuestiones”.

Ruth Lugo lo secundo al insistir que efectivamente Juan Carlos Romero Hicks estaba ausente de ese debate, pero afirmó que también estuvo ausente 3 años en su distrito. “En cada colonia, en cada comunidad, y todos decían, ¿dónde está nuestro diputado?”, aseguró.

MCMH