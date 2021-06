Arzobispo de León pide a candidatos respetar la voluntad popular y cumplir promesas de campaña

León, Guanajuato.- El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo un llamado a los actores políticos a respetar la voluntad popular en un clima de paz, y que los candidatos triunfadores cumplan sus promesas de campaña.

Monseñor señaló que el participar en las elecciones es darle sentido a la historia de México, sobre todo, fomentando la verdad para tener un país justo.

Que tengamos en nuestro corazón el bien común que es lo que más anhelamos en nuestra patria; Dios bendiga nuestra nación y que todos vivamos en paz”.

Luego, en conferencia de prensa en la Sacristía de la Catedral Metropolitana de León, el Arzobispo dijo que tras la jornada electoral se enfrentarán muchos retos, uno de ellos es que el país viva en la verdad y no en mundo de mentiras.

“Muchas de las veces no sabemos qué es cierto y qué cosa es mentira; otro de los grandes retos es trabajar por restablecer la justicia, que es una obligación de todos, porque si no hay justicia no puede haber bien común”.

El Pastor de la Diócesis de León manifestó que se puede generar un clima de violencia si sólo se responde a intereses egoístas y no para el bien común.

Al ser cuestionado sobre la inseguridad que se vive en el país y en el estado, el Arzobispo subrayó que la violencia e inseguridad es producto de una pérdida de valores y de la dignidad del ser humano.

El derramamiento de sangre no es más que consecuencia de la pérdida del sentido de la dignidad de la persona, y es un problema muy grave cuando un ser humano le quita la vida a otro; hay una crisis del sentido del ser humano muy fuerte”, dijo el Arzobispo.

El Arzobispo reconoció que el país está en un constante riesgo de caer en el socialismo.

“Los riesgos siempre existen cuando el país está gobernado por ideologías, no por el principio del bien común, y cuando esos principios no tienen moral, ni valores, ni el sentido de la verdadera democracia hay el peligro de caer en el extremismo”.

También señaló que los Obispos de la Provincia Eclesiástica del Bajío seguirán pronunciandose en contra de los partidos políticos que promueven el aborto y están contra la vida.

“Debemos elegir a personas que respeten la vida, desde el vientre de la madre; que respeten la dignidad y la democracia; que respeten la libertad religiosa porque es el principal principio del ser humano”.

El Arzobispo subrayó en favor de los gobernantes que estén en favor del bien común y que lo demuestren.

“Hay que elegir personas que demuestren estar en favor del bien común, que no sólo sea en el discurso de campaña; ya ven cómo nos ha ido, y hay que elegir a candidatos que son capaz de cumplir lo que prometen, y deben tener respeto por los ciudadanos”.