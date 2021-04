Ex presidente estatal del PRI renunciará al partido tras impugnar candidatura de Ruth Tiscareño

Guanajuato, Guanajuato.-El priísta Javier Contreras Ramírez, quien fue presidente estatal del PRI y coordinador de los diputados locales de ese partido, anunció a AM que renunciará al Revolucionario Institucional.

Aunque aclaró que no por ahora, sino hasta después que termine con la impugnación a Ruth Tiscareño Agoitia como número uno de candidatos a diputados locales plurinominales.

“Después de esto yo ya no tengo nada qué hacer en el partido”, afirmó el sábado, poco después de concluida la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal de ese partido, en la cual se avaló por mayoría la lista de candidatos que incluye a Tiscareño y durante la cual le impidieron hablar a Contreras Ramírez, pues le apagaron el micrófono cuando pidió la palabra.

Sin embargo, ayer matizó: “En este momento no puedo renunciar, porque si renuncio no vamos a impugnar, me voy a esperar para poder impugnar. Entonces me tengo que esperar.

Voy a renunciar hasta terminar la impugnación, pero hay un grupo de gente que ya nos separamos de todo”, aseguró.

Interrogado sobre las razones que lo motivan a su futura renuncia, enumeró: la forma en que se están manejando las candidaturas de forma general, las diputaciones de mayoría, la conformación del mismo partido, el hecho de que no hay ninguna posibilidad.

Además, las revisiones a varios presidentes cuando ya había otros, las encuestas, el delegado del CEN a quien calificó de “irresponsable”, porque afirmó que llega a imponer autoritarismo, que hay intereses económicos y lo que se está haciendo para que se prorroguen los mandatos.

Se le pidió abundar en los dos últimos puntos pero prefirió no hacerlo.

El mes pasado, Javier Contreras Ramírez renunció a la candidatura a la Presidencia Municipal de Celaya, que ya tenía oficialmente por el PRI, con el argumento de que la dirigencia estatal del PRI trató de imponerle personas en su planilla de regidores.

El celayense fue diputado local y coordinador de la bancada priísta en el Congreso del Estado de 2012 a 2015 y presidente estatal interino de 2011 a 2013.