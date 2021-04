Elecciones 2021: Inicia campaña Julia Euresti por la Alcaldía de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Comprometiéndose a trabajar por la salud, la seguridad y la cultura, la candidata a la Presidencia Municipal por el Partido del Trabajo (PT) en Irapuato, Julia Euresti Saldaña inició su campaña política este jueves.

Tras haber recibido la notificación de su registro oficial ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la candidata expresó que buscan ser un gobierno incluyente, cumplir con las expectativas de los ciudadanos al dar resultados.

La candidata del PT refirió que la voz del ciudadano será muy importante en su proyecto político y de gobierno, que se enfocará en temas como la salud, seguridad, economía, educación, medio ambiente y cultura.

Creemos firmemente que estas son las bases fundamentales para tener una mejor calidad de vida para los irapuatenses, sin escuela no hay progreso, sin medio ambiente no hay equilibrio, sin seguridad no hay paz, sin salud no hay vida, esos son los temas que hemos desarrollado, son las directrices de nuestro proyecto de gobierno”, dijo.