Irapuato, Guanajuato.- Tres candidatos a la presidencia municipal de Irapuato se unieron para atacar al candidato de Morena, Pepe Aguirre, durante el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

La primera en atacar fue la candidata del PRI, Karen Guerra Ramírez, quien hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar bien sobre a quién le darían su voto y señaló a Morena por las reformas que ha realizado, con los que ha dejado a millones de niños sin estancias infantiles y becas.

Pero cuidado Irapuato, porque no lo hizo, no lo hizo solo, y hoy el jefe del partido Morena y sus candidatos representan la alianza de otros partidos como los que están también aquí y que cínicamente fingen ser autónomos pero que han sido aliados en la aprobación de estos atropellos a la educación de nuestras niñas niños y adolescentes y jóvenes”, dijo Guerra.

En su segunda intervención, Guerra Ramírez, reafirmó lo grave que sería elegir a la persona equivocada, señalando de nueva cuenta a Pepe Aguirre.

Mostró una imagen Aguirre en el Congreso de la Unión, en la época en la que fue suplente de diputado federal por una semana y donde se quedó dormido en su primer.

No podemos ni debemos permitir que se burlen de nosotros durmiendo en sus laureles acuérdate Irapuato, que Morena hoy representa la destrucción de México y se comienza así durmiendo plácidamente aún en el primer día de encomienda en lugar, en lugar de leer de prepararte, de trabajar y de buscar la mejora para los ciudadanos hay quienes deciden hacer otra cosa”, refirió.

La candidata del PRD, Lupita Solís, tras escuchar los ataques de Guerra hacia el candidato de Morena, trató de redireccionar el debate argumentando que se encontraban ahí para dar a conocer sus propuestas.

Estamos aquí, no para atacar, para proponer y en este momento para cuestionar, para cuestionar como ciudadanos y como ciudadanas responsables”, dijo.

A los ataques se le sumaron los de Francisco Martínez, quien en su última intervención, le mencionó a Lorena Alfaro, candidata del PAN que la contienda no era entre ellos sino contra Pepe Aguirre, haciendo alusión al mensaje que la blanquiazul dio al inicio del debate donde agradeció al IEEG por la medida cautelar dictada contra los candidatos que ejercieron violencia política de género contra ella.

Hoy quiero decirle a la candidata de Acción Nacional, Lorena Alfaro que no se equivoque la batalla no es entre nosotros, el objetivo es que no llegue Morena”, comentó.