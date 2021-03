Elecciones 2021 Irapuato: Pide regidora licencia para contender por el PRI

Irapuato, Guanajuato.- Para participar en las elecciones de junio la regidora priista de Irapuato Karen Guerra Ramírez, solicitó licencia a su cargo y entrará en vigor a partir del 4 de abril.

El sábado Guerra Ramírez se registró como candidata a la Presidencia Municipal por su partido, y el 5 de abril comenzará su campaña política para buscar el voto popular.

En sesión de Ayuntamiento fue aprobada la solicitud de licencia, que concluirá el 7 de junio; su suplente, la abogada priista Cony Razo, tomará posesión del cargo en cuanto entre en vigencia la licencia.

Enfatizó que su proyecto electoral se enfocará a construir la alternancia en Irapuato, en el que escuchará las necesidades de los ciudadanos, impulsará la participación de la mujer en la vida pública y aseguró, se enfocará a esta actividad al 100%.

Guerra Ramírez enfatizó que sus asuntos en las comisiones del Ayuntamiento están finiquitados, aunque quedó pendiente el reglamento al Sistema Municipal de Equidad Sustantiva.

Me hubiera encantado sacarlo a la luz antes de irnos a este proceso, pero no me preocupa el protagonismo, el tema de mostrarlo a la gente, el trabajo de Karen ahí está, seguramente estará dando resultados en días posteriores”, enfatizó.