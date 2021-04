Elecciones 2021 Irapuato: Promete Irma González atender áreas descuidadas

Irapuato, Guanajuato.- En su inicio de campaña, Irma Leticia González Sánchez, candidata de Morena por la diputación local por el Distrito 12, se comprometió a trabajar en todos los ejes que se han descuidado por los actuales gobiernos.

Durante su arranque realizado en la colonia Las Carmelitas, la candidata comentó que el proyecto que encabeza no es solo de ella, sino de todos los irapuatenses que han confiado en ella, pues aunque ya ha sido diputada, la experiencia que ha adquirido en los últimos años le ayudará para servir mejor.

“Ya estuve de diputada, pero ahora sé servir mucho mejor, con la experiencia que me han dado los años, servicio a cada uno de los irapuatenses”, dijo.

Señaló que ella conoce las necesidades de los irapuatenses, a diferencia de otros candidatos de Acción Nacional, que apenas están saliendo a la calle a conocer las necesidades que tienen las personas.

“Nosotros ya sabemos a qué vamos, ya sabemos qué necesita cada rincón de Irapuato, porque lo he recorrido durante todo este tiempo de servicio, y digo de servicio porque eso es lo que he hecho, porque toda la gente que se acerca conmigo es porque me conoce y porque estuve cerca de ella, por eso volvemos nuevamente a la diputación para seguir sirviéndolos”, refirió.