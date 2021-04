Elecciones 2021 Irapuato: candidato a regidor presuntamente agrede a mujer

Irapuato.- Tras la circulación en redes sociales en la que se denuncian presuntas agresiones verbal y física en vía pública a una mujer, José Felipe Trejo Bautista, quien se desempeñaba como encargado de comunicación social de Movimiento Ciudadano en Irapuato, fue separado de su cargo.

Trejo Bautista también figuraba como candidato suplente en la regiduría 10 de la planilla del candidato a la Presidencia Municipal de este partido en Irapuato, Francisco Martínez Arredondo.

En el video que circuló este miércoles en redes sociales, publicado por un ciudadano, se pudo escuchar a Felipe Trejo, en aparente estado de ebriedad decir su nombre y también se escucharon las agresiones verbales en contra de las personas que se encontraban en el lugar.

Todos me pelan la v…, ¿cómo ves? y te lo digo, me pelan la v.., yo soy Felipe Trejo y aquí todos a mí me pelan la v.... y el ca… que se sienta muy chingón que venga y se aviente un tiro conmigo, a ver si es cierto que muy v....”, se puede escuchar en el video.