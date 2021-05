Elecciones Guanajuato 2021: Nieto va por mayoría en Ayuntamiento de Comonfort

Comonfort, Guanajuato.- El candidato por Morena a la Alcaldía de Comonfort, José Carlos Nieto Juárez, dijo en Jalpilla que no solo buscará la victoria sino que pretende ocupar la mayoría de los espacios del Ayuntamiento.

Aseguró que en su anterior periodo administrativo batalló para concretar proyectos que beneficiarían a la sociedad por la negativa de ediles.

“Somos gente de trabajo, somos gente de principios, pero ¿qué nos faltó en la administración pasada?, un cabildo que realmente respaldara nuestros proyectos, un cabildo que no dijera en su momento ¿a mí qué me das?, un cabildo que no dijera ¿yo qué gano?, un cabildo que se preocupara por el crecimiento de Comonfort”, afirmó.

Destacó que la importancia de tener un cabildo fortalecido se traducirá en beneficios, como la continuidad de proyectos que se quedaron truncados en colaboración con el Gobierno del Estado y resultado de las gestiones.

“Sabemos que Comonfort tiene muchas necesidades, sin embargo, debemos darle continuidad al trabajo para concertar acciones que tenemos pendientes, por eso estamos caminando de la mano con los candidatos a diputados federal y local para que ellos nos ayuden con las gestiones y seguir transformando Comonfort, proyectos tenemos muchos”, dijo.

Nieto Juárez dio a conocer que para el tema del agua realizará la gestión de 10 plantas tratadoras, distribuidas en las comunidades que más lo necesitan, aunado a ello, la concientización del buen uso de este recurso para combatir la escasez.

El candidato de Morena agregó que otra acción será la atracción de inversiones, debido a que uno de los proyectos para la continuidad es aprovechar las bases de contar con un centro histórico adecuado para el turismo y para que los empresarios pusieran la mira en Comonfort para abonar a su desarrollo.